Парламент принял госбюджет на 2017 год в окончательном чтении
Поправки к Закону о государственном бюджете на текущий год парламент принял в окончательном чтении.
Поправки к Закону о государственном бюджете на текущий год парламент принял в окончательном чтении.
Согласно документу, поступления выросли более чем на миллиард 263 миллиона, а дефицит бюджета сократился более чем на 125 миллионов леев.
Поправки вступят в силу после публикации в Официальном мониторе.
Согласно законопроекту, поправки были внесены в связи с повышением объема поступлений от налогов и сборов. Это объясняется ростом объема поступлений подоходных налогов, акцизов на ввозимые автомобили и налогов на внешнюю торговлю.
Благодаря увеличению поступлений в бюджет власти смогли увеличить зарплату учителей более чем на 10 процентов. Кроме того почти на 44 миллиона леев увеличились расходы на сферу соцзащиты.
Средства направили, в том числе на выплату пособий попавшим под сокращение госслужащим и молодым специалистам, работающим в сельской местности.