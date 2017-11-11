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12:08 (мск), источник: Publika.md

Парламент принял госбюджет на 2017 год в окончательном чтении

Поправки к Закону о государственном бюджете на текущий год парламент принял в окончательном чтении.

Источник: Publika.md

Согласно документу, поступления выросли более чем на миллиард 263 миллиона, а дефицит бюджета сократился более чем на 125 миллионов леев.

Поправки вступят в силу после публикации в Официальном мониторе.

Согласно законопроекту, поправки были внесены в связи с повышением объема поступлений от налогов и сборов. Это объясняется ростом объема поступлений подоходных налогов, акцизов на ввозимые автомобили и налогов на внешнюю торговлю.

Благодаря увеличению поступлений в бюджет власти смогли увеличить зарплату учителей более чем на 10 процентов. Кроме того почти на 44 миллиона леев увеличились расходы на сферу соцзащиты.

Средства направили, в том числе на выплату пособий попавшим под сокращение госслужащим и молодым специалистам, работающим в сельской местности.

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