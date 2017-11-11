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12:22 (мск), источник: ЕАН

АСИ назначило своего представителя в Свердловской области

АСИ назначило своего общественного представителя в Свердловской области. Эту должность занял Олег Мошкарев.

Как стало известно ЕАН, соответствующий приказ директор Агентства Светлана Чупшева подписала еще в середине октября, однако официально информация была озвучена лишь накануне.

Олегу Мошкареву 50 лет, он выпускник Уральской юракадемии, в разное время занимал руководящие посты в компаниях МРСК «Волги и Урала», корпорации СТС, руководил аппаратом Ассоциации юристов России.

«Агентство начало структурирование на уровне не только управленческих округов, но и отдельных регионов. Для того, чтобы занять эту должность мне пришлось пройти серьезный конкурс. Благодарю за поддержку президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, председателя регионального отделения “Деловой России” Леонида Гункевича, вице-президента свердловского Союза промышленников и предпринимателей Марину Вшивцеву», — заявил ЕАН Олег Мошкарев.

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