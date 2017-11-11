АСИ назначило своего представителя в Свердловской области

Как стало известно ЕАН, соответствующий приказ директор Агентства Светлана Чупшева подписала еще в середине октября, однако официально информация была озвучена лишь накануне.

Олегу Мошкареву 50 лет, он выпускник Уральской юракадемии, в разное время занимал руководящие посты в компаниях МРСК «Волги и Урала», корпорации СТС, руководил аппаратом Ассоциации юристов России.