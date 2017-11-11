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12:59 (мск), источник: Sputnik

Пулат Бобожонов обсудил в Москве обучение узбекских специалистов в РФ

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Министр внутренних дел Республики Узбекистан Пулат Бобожонов провел рабочую встречу в Москве со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым.

Источник: Sputnik

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, Колокольцев поздравил Бобожонова с назначением на должность и отметил, что в настоящее время взаимодействие органов внутренних дел России и Узбекистана динамично развивается.

В качестве примера было приведено создание в текущем году российско-узбекской Координационной рабочей группы по рассмотрению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере.

В то же время Владимир Колокольцев подчеркнул необходимость активизировать работу на миграционном направлении в формате уже действующих совместных групп.

«Вопросы миграции в значительной степени связаны с такими вызовами и угрозами современности, как экстремизм и терроризм», — сказал он.

Пулат Бобожонов, в свою очередь, выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет крепнуть и развиваться.

Кроме того, на встрече речь шла о готовности МВД России продолжать обучение узбекских специалистов по программам высшего образования и на курсах повышения квалификации по ключевым направлениям борьбы с преступностью.

Стороны одобрили положительный опыт организации комплексных пунктов охраны общественного порядка, который успешно функционируют в Узбекистане и в ряде регионов Российской Федерации.

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