Пулат Бобожонов обсудил в Москве обучение узбекских специалистов в РФ
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Министр внутренних дел Республики Узбекистан Пулат Бобожонов провел рабочую встречу в Москве со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Министр внутренних дел Республики Узбекистан Пулат Бобожонов провел рабочую встречу в Москве со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым.
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В качестве примера было приведено создание в текущем году
В то же время Владимир Колокольцев подчеркнул необходимость активизировать работу на миграционном направлении в формате уже действующих совместных групп.
«Вопросы миграции в значительной степени связаны с такими вызовами и угрозами современности, как экстремизм и терроризм», — сказал он.
Пулат Бобожонов, в свою очередь, выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет крепнуть и развиваться.
Кроме того, на встрече речь шла о готовности МВД России продолжать обучение узбекских специалистов по программам высшего образования и на курсах повышения квалификации по ключевым направлениям борьбы с преступностью.
Стороны одобрили положительный опыт организации комплексных пунктов охраны общественного порядка, который успешно функционируют в Узбекистане и в ряде регионов Российской Федерации.