Пулат Бобожонов обсудил в Москве обучение узбекских специалистов в РФ

Источник: Sputnik

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, Колокольцев поздравил Бобожонова с назначением на должность и отметил, что в настоящее время взаимодействие органов внутренних дел России и Узбекистана динамично развивается.

В качестве примера было приведено создание в текущем году российско-узбекской Координационной рабочей группы по рассмотрению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере.

В то же время Владимир Колокольцев подчеркнул необходимость активизировать работу на миграционном направлении в формате уже действующих совместных групп.

«Вопросы миграции в значительной степени связаны с такими вызовами и угрозами современности, как экстремизм и терроризм», — сказал он.

Пулат Бобожонов, в свою очередь, выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет крепнуть и развиваться.

Кроме того, на встрече речь шла о готовности МВД России продолжать обучение узбекских специалистов по программам высшего образования и на курсах повышения квалификации по ключевым направлениям борьбы с преступностью.