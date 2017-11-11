Главы МВД Узбекистана и России обсудили вопросы сотрудничества
Министр внутренних дел Узбекистана
Министр внутренних дел Узбекистана
Колокольцев отметил, что в настоящее время взаимодействие органов внутренних дел России и Узбекистана динамично развивается.
В частности, было приведено создание в текущем году
В то же время Владимир Колокольцев подчеркнул необходимость активизировать работу на миграционном направлении в формате уже действующих совместных групп.
Он отметил, что вопросы миграции в значительной степени связаны с такими вызовами и угрозами современности, как экстремизм и терроризм.
Российская стороны выразила готовность продолжать обучение узбекских специалистов по программам высшего образования и на курсах повышения квалификации по ключевым направлениям борьбы с преступностью.
Пулат Бобожонов выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет крепнуть и развиваться.