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15:18 (мск), источник: Uzdaily.uz

Главы МВД Узбекистана и России обсудили вопросы сотрудничества

Министр внутренних дел Узбекистана генерал-майор Пулат Бобожонов провел рабочую встречу с Министром внутренних дел России генералом полиции Владимиром Колокольцевым в Москве.

Источник: Uzdaily.uz

Колокольцев отметил, что в настоящее время взаимодействие органов внутренних дел России и Узбекистана динамично развивается.

В частности, было приведено создание в текущем году российско-узбекской Координационной рабочей группы по рассмотрению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере.

В то же время Владимир Колокольцев подчеркнул необходимость активизировать работу на миграционном направлении в формате уже действующих совместных групп.

Он отметил, что вопросы миграции в значительной степени связаны с такими вызовами и угрозами современности, как экстремизм и терроризм.

Российская стороны выразила готовность продолжать обучение узбекских специалистов по программам высшего образования и на курсах повышения квалификации по ключевым направлениям борьбы с преступностью.

Пулат Бобожонов выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет крепнуть и развиваться.

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