На Украине предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

Бабин считает всех украинцев, которые едут в Россию, потенциальными «заложниками», поэтому их поток надо минимизировать.
«К сожалению, продолжительное время после начала конфликта общество было толерантным к массовой трудовой и социальной миграции украинцев в Российскую Федерацию. И остается толерантным до сих пор», — пишет Бабин.
Он отмечает, что украинские патриоты не обращают внимания на то, что ежедневно поезда «Укрзализныци» отправляются в Москву из разных регионов — от Львова до Херсона.
«Сегодня единственным фактором, который удерживает власть от этого вынужденного, болезненного, но необходимого шага, является именно ожидаемое широкое общественное негодование от такого запрета», — заключает Бабин.
По его словам, это будет «неприятная, но полностью востребованная и необходимая мера».
Авиасообщение между Россией и Украиной полностью прервано по инициативе Киева в октябре 2015 года. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине. При этом, по данным украинской Госпогранслужбы, в первом полугодии 2017 года поток украинцев, выехавших в Россию, вырос более чем наполовину, превысив 2,6 миллиона человек.