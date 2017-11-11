На Украине предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

Источник: РИА Новости

Бабин считает всех украинцев, которые едут в Россию, потенциальными «заложниками», поэтому их поток надо минимизировать.

«К сожалению, продолжительное время после начала конфликта общество было толерантным к массовой трудовой и социальной миграции украинцев в Российскую Федерацию. И остается толерантным до сих пор», — пишет Бабин.

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Он отмечает, что украинские патриоты не обращают внимания на то, что ежедневно поезда «Укрзализныци» отправляются в Москву из разных регионов — от Львова до Херсона.

«Сегодня единственным фактором, который удерживает власть от этого вынужденного, болезненного, но необходимого шага, является именно ожидаемое широкое общественное негодование от такого запрета», — заключает Бабин.

По его словам, это будет «неприятная, но полностью востребованная и необходимая мера».