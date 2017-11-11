Алимов: Самарканд — яркий бриллиант в короне древних городов ЦА
Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов рассказал, чем Самарканд издревле привлекал гостей из разных стран.
Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов рассказал, чем Самарканд издревле привлекал гостей из разных стран.
«Время не властно над этим городом. Самарканд был и остается одним из ярких и уникальных бриллиантов в короне древних и вечно молодых городов Центральной Азии. В культурном центре этого благодатного края жили и творили великие
Напомним, в пятницу, 10 ноября, в Самарканде открылась международная конференция «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания». В конференции участвуют министры иностранных дел государств региона, руководители таких авторитетных организаций, как ООН, Европейский союз, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕБРР, представители дипломатического корпуса, известные эксперты, работники средств массовой информации, всего — более 500 участников.