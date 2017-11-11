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15:18 (мск), источник: Sputnik

Алимов: Самарканд — яркий бриллиант в короне древних городов ЦА

Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов рассказал, чем Самарканд издревле привлекал гостей из разных стран.

Источник: Sputnik

«Время не властно над этим городом. Самарканд был и остается одним из ярких и уникальных бриллиантов в короне древних и вечно молодых городов Центральной Азии. В культурном центре этого благодатного края жили и творили великие ученые-богословы, поэты, писатели, внесшие неоценимы вклад в развитие человеческой цивилизации, — заявил Рашид Алимов.

Напомним, в пятницу, 10 ноября, в Самарканде открылась международная конференция «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания». В конференции участвуют министры иностранных дел государств региона, руководители таких авторитетных организаций, как ООН, Европейский союз, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕБРР, представители дипломатического корпуса, известные эксперты, работники средств массовой информации, всего — более 500 участников.

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