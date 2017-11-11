Алимов: Самарканд — яркий бриллиант в короне древних городов ЦА

«Время не властно над этим городом. Самарканд был и остается одним из ярких и уникальных бриллиантов в короне древних и вечно молодых городов Центральной Азии. В культурном центре этого благодатного края жили и творили великие ученые-богословы, поэты, писатели, внесшие неоценимы вклад в развитие человеческой цивилизации, — заявил Рашид Алимов.