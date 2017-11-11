Путин рассказал о беседе с Трампом
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во Вьетнаме обсуждали темы саммита АТЭС. Об этом российский лидер сообщил журналистам, передает корреспондент «Ленты.ру».
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во Вьетнаме обсуждали темы саммита АТЭС. Об этом российский лидер сообщил журналистам, передает корреспондент «Ленты.ру».
«В основном говорили о чем — о том, что обсуждалось на саммите. Обсуждали, как использовать новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика», — сказал Путин.
По словам российского президента, главы государств также согласовали заявление по Сирии: «Что касается Сирии, то чрезвычайно важным считаю то, что мы подтвердили территориальную целостность и суверенитет страны».
Комментируя отношения США и России, Путин заметил, что они, по его мнению, пока не вышли из состояния кризиса. Вместе с тем, полагает российский президент, обе страны готовы к тому, чтобы перевернуть эту страницу и пойти дальше: «Смотреть в будущее, решать проблемы. Наполнить серьезным содержанием наши экономические связи».
Говоря о впечатлении от общения с Трампом, президент РФ назвал его воспитанным и комфортным в общении человеком. «Президент США ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно, у нас нормальный диалог, — сказал глава государства. — К сожалению, по времени не удается поговорить более подробно, а там есть о чем поговорить».
Как добавил Путин, отдельной встречи с Трампом у него не вышло
Трамп, в свою очередь, сообщил, что во время саммита АТЭС он провел два или три коротких разговора с Путиным, передает Reuters. По словам президента США, беседы прошли в доброжелательной атмосфере.