Трамп рассказал об обиде Путина на обвинения о вмешательстве в выборы США

Владимир Путин также прокомментировал свои встречи с Трампом. Он отметил, что считает расследование о вмешательстве «проявлением продолжающейся внутриполитической борьбы» в США. «Те конкретные вещи, о которых вы сказали, да, они, конечно, мне известны, хотя о каких-то связях моих родственников с представителями администрации или какими-то официальными лицами, я об этом узнал только вчера от господина Пескова. Я не знаю об этом ничего, ровным счетом ничего. По-моему, это все бредни какие-то», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).