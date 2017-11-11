Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Доллар потерял главную опору
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Гуру из Индии рассказал работникам Сбербанка об отсутствии завтра
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Инспекторы из США решили приехать в Крым
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Эксперт: на Украине – еще один эпизод "успешного развала" армии
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
8Скончался Михаил Задорнов
14:19 (мск), источник: РБК

Трамп рассказал об обиде Путина на обвинения о вмешательстве в выборы США

Президент Владимир Путин воспринял как оскорбление заявления о его причастности к вмешательству в выборы в США, заявил президент США Дональд Трамп после того, как несколько раз пообщался с ним на полях саммита АТЭС.

Источник: AP 2017

Президент США Дональд Трамп рассказал, что на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провел с президентом России Владимиром Путиным «две-три» коротких беседы. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, у них остались «теплые чувства друг о друге». Президент США при этом раскрыл темы бесед с Путиным.

Читайте также
Лидеры РФ и США договорились поддерживать военные каналы связи в Сирии

Он рассказал, что вновь спросил российского президента о том, вмешивалась ли Россия в выборы США. Путин, по словам Трампа, вновь отверг подобные предположения.

Американский президент добавил, что «Путин оскорблен обвинениями, что он вмешался в выборы в США». ​

Дональд Трамп добавил, что считает расследование о возможном вмешательстве России в выборы препятствием для улучшения отношений между странами.

Владимир Путин также прокомментировал свои встречи с Трампом. Он отметил, что считает расследование о вмешательстве «проявлением продолжающейся внутриполитической борьбы» в США. «Те конкретные вещи, о которых вы сказали, да, они, конечно, мне известны, хотя о каких-то связях моих родственников с представителями администрации или какими-то официальными лицами, я об этом узнал только вчера от господина Пескова. Я не знаю об этом ничего, ровным счетом ничего. По-моему, это все бредни какие-то», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Около резиденции Путина обрушился склон
Гуру из Индии рассказал работникам Сбербанка об отсутствии завтра
Путин прокомментировал несостоявшуюся встречу с Трампом
Мадрид обвинил во вмешательстве в каталонский кризис хакеров РФ
Израиль сообщил о сбитом российском беспилотнике
Сбербанк признался в массовой покупке видеокарт
«Дочка» РЖД: зараз установить кондиционеры в поездах невозможно
Премьер Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом
Спорт
Хватит ли смелости сыграть с Аргентиной в футбол? Сегодня сборная России проведет пока что самый статусный матч на пути к домашнему чемпионату мира
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь