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14:10 (мск), источник: Интерфакс

Президент РФ прокомментировал несостоявшуюся встречу с американским коллегой

Владимир Путин назвал Дональда Трампа воспитанным и комфортным в общении человеком и выразил сожаление по поводу отсутствия в их графиках времени для переговоров.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин сообщил, что полноформатная встреча с лидером США Дональдом Трампом «на полях» саммита АТЭС во Вьетнаме не состоялась, в частности, из-за несостыковок в протоколе, ответственные за это члены команды будут наказаны.

Что касается встречи, отдельной, во-первых, это было связано с графиком работы господина Трампа и с моим графиком, и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам справиться, к сожалению, не удалось. Ну, будут наказаны за это.

Об этом президент заявил в субботу журналистам в Дананге по итогам саммита АТЭС, отвечая на вопрос о том, по какой причине не состоялись полноформатные переговоры с американским лидером.

«Ничего страшного не произошло. Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались, в общем и целом все, что хотели, мы обсудили», — отметил президент.

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По его словам, в ходе общения на заседании обсуждались в основном темы саммита. «Говорили о том, что обсуждалось на самом саммите АТЭС. Говорили о том, как использовать новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика для развития экономических связей», — отметил Путин.

Он также напомнил, что они с Трампом согласовали совместное заявление по борьбе с терроризмом в Сирии.

В целом российский лидер констатировал, что у него нормальный диалог с президентом США, который проявляет себя как комфортный в общении и очень доброжелательный человек.

«Я не знаю про его привычки, мы мало знакомы, но президент Соединенных Штатов ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно, и у нас нормальный диалог», — сказал Путин, отвечая на вопрос по поводу особенностей рукопожатия Трампа.

«Он воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы», — подчеркнул президент РФ.

Перед началом саммита поступала противоречивая информация о возможности проведения встречи между двумя лидерами. Протокольные службы продолжали согласовывать возможность таких переговоров, но в итоге такая встреча не состоялась.

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