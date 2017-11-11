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15:22 (мск), источник: РИА Новости

Собянин рассказал об эффективности экономических реформ в Москве

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об эффективности мер, принятых столичным правительством.

Источник: РИА Новости

Градоначальник выступил в ходе пленарного заседания Всероссийского экономического собрания, организованного Вольным экономическим сообществом России в субботу.

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По словам Собянина, перед московским правительством стоял ряд сложных задач: решение проблем с транспортным коллапсом, деградацией общественных пространств, массовая ликвидация промышленных предприятий, отставание от других мегаполисов в области развития инновации, дефицит коммерческих площадей, низкий эффект образования и отстающее от мировых трендов здравоохранение.

«В первую очередь мы решили создать ключевые программы развития города. В первую очередь это транспортная программа: строительство сотен километров новых дорог, десяток новых современных развязок. Сегодня объем дорожного строительства у нас является беспрецедентным не только для истории Москвы, но и для мировых городов. Строительство метрополитена, развитие общественного транспорта, обновление подвижного состава и всеми не любимые платные парковки — это необходимая часть работы, иначе Москва просто бы задохнулась от количества машин», — рассказал мэр.

По его словам, проект благоустройства общественных пространств, реализованный за последние годы, показал, что у Москвы есть «свое прекрасное лицо», по Москве «можно гулять, здесь можно отдыхать, можно проводить огромное количество разных мероприятий».

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«Помимо качественного эффекта, это еще и экономический эффект. Простые подсчеты показывают, что за счет развития и наполнения пространств все капитальные затраты и текущие окупаются в течение 1−2 лет. Туристический поток в Москву за последние семь лет вырос на 65%», — отметил градоначальник.

Он рассказал, что меры, принятые в промышленной политике, — введенные льготы, связанные с налогом на землю, налогом на прибыль — привели к росту экспортного высокотехнологичного производства.

Особое внимание Собянин уделил мерам развития человеческого капитала. По его словам, оно не может быть эффективным без качественного образования, здравоохранения, культуры.

«Наши школы возвращаются в общую городскую систему, взаимодействуют с университетами, предприятиями, культурными учреждениями… Несколько лет назад мы имели в наших школах 60−70% административно-хозяйственного, финансового персонала вместо педагогов и учителей. Нам удалось перевернуть эту пирамиду, и теперь этот объем занимают действительно педагоги и учителя», — рассказал мэр.

По его словам, была изменена и структура городского бюджета, который сегодня стал социально ориентированным.

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«Мы увеличили объем ежегодных инвестиций в инфраструктуру города более чем в два раза, именно они стали локомотивом привлечения частных инвестиций. Городские инвестиции являются во многом драйвером развития экономики», — сказал он, добавив, что ежегодный объем этих вложений приближается уже к 2 триллионам рублей.

Собянин добавил, что в Москве появляются и новые отрасли, такие как такси и туризм. «Появилась такая отрасль, как такси… Сегодня в городе зарегистрировано более 60 тысяч такси. Туристическая отрасль дает около 550−600 миллиардов в экономику города», — отметил он.

По его словам, правительству города удалось навести в порядок и в рекламной отрасли. «Раньше мы видели рекламу настолько, что она заслоняла небо над головой в виде транспарантов и плакатов. Сегодня она значительно уменьшилась в объеме, и, казалось бы, город потерял деньги. На самом деле приведение в порядок этой отрасли принесло в разы больше денег в городской бюджет, а город стал гораздо более комфортным».

Отметил градоначальник и проект реновации. По его словам, этот проект имеет не только социальное значение, но и экономическое, «являясь драйвером развития строительной промышленности, строительной индустрии, и, конечно, создания огромного количества новых рабочих мест в спальных районах».

«Потому что каждый дом, который будет строиться, будет обеспечен помещением для торговли, услуг и других предприятий», — сказал он.

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