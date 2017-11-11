Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
7 неловких вопросов сексологу
Гуру из Индии рассказал работникам Сбербанка об отсутствии завтра
Хорватская компания отказалась вернуть Сбербанку 1 млрд евро
Семья Задорнова объяснила, почему его похоронят в Латвии
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в "кучу украинских болтов и гаек"
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
10Последствия тайфуна Дамри
15:31 (мск), источник: Newslab.ru

«Тут сутки работы!»: мэр призвал прибраться в Студгородке (видео)

Сергей Ерёмин провел выездную инспекцию.

Источник: РИА "Новости"

Глава Красноярска Сергей Ерёмин провел выездную инспекцию в Октябрьском районе города. Он прошелся по Студгородку и остался недоволен тем, как содержится территория.

Градоначальника возмутили кусты сухой травы, которые он обнаружил вокруг опоры ЛЭП: «Вот куст возле опоры, травищей все заросло». Сергей Ерёмин потребовал очистить территорию: «Здесь ничего сложного нет: взял ножовку или бензопилу, обкосил, мусор собрал — опора чистенькая стоит. Тут сутки работы».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также глава Красноярска обратил внимание на останки рекламомобилей: «Помойка. Надо меры принимать». В качестве одной из таких мер Сергей Ерёмин предложил использовать труд студентов: «Политех что, не может взять на себя обязательства? У них студентов 40 тысяч человек, двоечников море. Можно их попросить скосить эти колючки».

Напомним, во время первого совещания с подчиненными новый мэр Красноярска заявил, что выстроит такую модель управления, «в соответствии с которой каждый метр городской территории будет закреплён за конкретным человеком».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Тут сутки работы!»: мэр призвал прибраться в Студгородке
Красноярские хоккеисты разгромили соперников с Урала
Путин прокомментировал отмену встречи с Трампом
Подозреваемый рассказал об умышленном подрыве дома в Удмуртии
Сотрудница заповедника объяснила массовую гибель нерп на Байкале
Сбербанк признался в массовой покупке видеокарт
Трамп рассказал об обиде Путина на обвинения американцев
«Дочка» РЖД: зараз установить кондиционеры в поездах невозможно
Как менялось отношение граждан к рабочему графику?
Спорт
10 лет первому российскому чемпионству «Зенита». Как это было Воспоминания участников того сезона – Погребняка, Ломбертса, Тимощука
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь