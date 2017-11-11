«Тут сутки работы!»: мэр призвал прибраться в Студгородке (видео)

Источник: РИА "Новости"

Глава Красноярска Сергей Ерёмин провел выездную инспекцию в Октябрьском районе города. Он прошелся по Студгородку и остался недоволен тем, как содержится территория.

Градоначальника возмутили кусты сухой травы, которые он обнаружил вокруг опоры ЛЭП: «Вот куст возле опоры, травищей все заросло». Сергей Ерёмин потребовал очистить территорию: «Здесь ничего сложного нет: взял ножовку или бензопилу, обкосил, мусор собрал — опора чистенькая стоит. Тут сутки работы».

Также глава Красноярска обратил внимание на останки рекламомобилей: «Помойка. Надо меры принимать». В качестве одной из таких мер Сергей Ерёмин предложил использовать труд студентов: «Политех что, не может взять на себя обязательства? У них студентов 40 тысяч человек, двоечников море. Можно их попросить скосить эти колючки».