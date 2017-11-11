Богатырев: региона Центральная Азия не существует

«Вся постсоветская история это подтверждает. В разных странах — разный уровень экономического развития. Мы имеем дело с конкурирующими экономиками. И от этого не спасает даже участие в таком крупном проекте, как ЕврАзЭс. Это видно на примере кыргызско-казахского конфликта», — подчеркнул он.