Богатырев: региона Центральная Азия не существует
Руководитель аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев на конференции в Самарканде рассказал о стереотипах и угрозах, существующих внутри центральноазиатских государств.
Руководитель аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев на конференции в Самарканде рассказал о стереотипах и угрозах, существующих внутри центральноазиатских государств.
Центральная Азия — это не регион, а место геополитического разлома, заявил Валентин Богатырев.
«Вся постсоветская история это подтверждает. В разных странах — разный уровень экономического развития. Мы имеем дело с конкурирующими экономиками. И от этого не спасает даже участие в таком крупном проекте, как ЕврАзЭс. Это видно на примере