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16:35 (мск), источник: Фонтанка

Собчак приехала в Петербург на митинг в поддержку Европейского университета

Митинг в защиту Европейского университета проходит на площади Ленина в Петербурге 11 ноября.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», вступиться за вуз, образование и науку решили порядка 200 человек, среди которых намеревающаяся баллотироваться в президенты России Ксения Собчак.

Со сцены выступил бывший преподаватель петербургского госуниверситета Сергей Хрущев, раскритиковав политику ректора учебного заведения Николая Кропачева. Представитель группы защиты Пулковской обсерватории Александр Шумилов, заявил о проблемах науки по всему миру. «В Лондоне сожрали Гринвичскую обсерваторию, теперь убивают и нашу», — заявил он.

В защиту Европейского университета выступила политик и журналист Ксения Собчак:

«Много лет назад мой отец был одним из основателей ЕУ. То, что сейчас происходит с лучшим частным вузом — позор. Мы будем учить историю по учебникам Тихона Шевкунова, а не по учебнику Ключевского, если продолжится этот тренд», — заявила она.

Участники митинга неоднозначно восприняли выступление Собчак. Так несколько десятков человек освистали ее с криками «долой». В числе них оказались активисты «Весны» и объединённой коммунистической партии.

Позже журналистам Собчак пояснила, что это была провокация.

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