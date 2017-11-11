Собчак приехала в Петербург на митинг в поддержку Европейского университета

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», вступиться за вуз, образование и науку решили порядка 200 человек, среди которых намеревающаяся баллотироваться в президенты России Ксения Собчак.

Со сцены выступил бывший преподаватель петербургского госуниверситета Сергей Хрущев, раскритиковав политику ректора учебного заведения Николая Кропачева. Представитель группы защиты Пулковской обсерватории Александр Шумилов, заявил о проблемах науки по всему миру. «В Лондоне сожрали Гринвичскую обсерваторию, теперь убивают и нашу», — заявил он.

В защиту Европейского университета выступила политик и журналист Ксения Собчак:

«Много лет назад мой отец был одним из основателей ЕУ. То, что сейчас происходит с лучшим частным вузом — позор. Мы будем учить историю по учебникам Тихона Шевкунова, а не по учебнику Ключевского, если продолжится этот тренд», — заявила она.

Участники митинга неоднозначно восприняли выступление Собчак. Так несколько десятков человек освистали ее с криками «долой». В числе них оказались активисты «Весны» и объединённой коммунистической партии.