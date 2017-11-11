Собчак запустила предвыборный канал штаба «Я против!»

Видеозаявление Собчак, сделанное в московском штабе, опубликовано на ее канале в YouTube. «Именно отсюда сегодня начнёт вещание в YouTube, в Facebook, “ВКонтакте” и на других площадках наш интернет-канал “Я против!”. Что тут будут показывать? Помимо Ксении Собчак, конечно. Сейчас я вам расскажу. Во-первых, ежедневно тут будут появляться дневники кампании, это не сюжеты, не какие-то постановки, это самые настоящие, документальные фильмы, и делать их будут очень крутые документалисты Александр Расторгуев и Беата Бубенец», — сообщила телеведущая.