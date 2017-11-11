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16:28 (мск), источник: РИА Новости

Собчак запустила предвыборный канал штаба «Я против!»

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, собирающаяся баллотироваться в президенты РФ в 2018 году, в субботу запустила предвыборный канал «Я против!», который будет транслировать дневники кампании и дебаты.

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Видеозаявление Собчак, сделанное в московском штабе, опубликовано на ее канале в YouTube. «Именно отсюда сегодня начнёт вещание в YouTube, в Facebook, “ВКонтакте” и на других площадках наш интернет-канал “Я против!”. Что тут будут показывать? Помимо Ксении Собчак, конечно. Сейчас я вам расскажу. Во-первых, ежедневно тут будут появляться дневники кампании, это не сюжеты, не какие-то постановки, это самые настоящие, документальные фильмы, и делать их будут очень крутые документалисты Александр Расторгуев и Беата Бубенец», — сообщила телеведущая.

Она отметила, что журналист Антон Красовский будет делать серию дебатов, регулярно брать интервью с самыми важными гостями. «На дебаты против меня и моих сторонников выйдут сторонники наших оппонентов — Путина, Зюганова, Жириновского. Ну и, конечно, сами Зюганов, Жириновский и, может быть, Путин», — сообщила Собчак.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах, она позиционирует себя как кандидата «против всех».

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

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