СМИ узнали про письмо КНДР Путину о готовности нанести удар по США

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Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, в октябре приехавшая на заседание Межпарламентского союза делегация КНДР передала через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко письмо президенту России, в котором говорилось о готовности Пхеньяна нанести ядерный удар по США.

«Это письмо было доведено до сведения американской стороны, после чего позиция Вашингтона по КНДР изменилась», — сказал собеседник агентства.

Дмитрий Песков по итогам саммита АТЭС во вьетнамском Дананге сообщил журналистам, что ему ничего неизвестно о передаче письма.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что в ходе разговора в Дананге Путин и Трамп детально ситуацию вокруг Северной Кореи не проговаривали. Как рассказал Песков, российский президент сожалеет по поводу того, что особого сотрудничества в этом вопросе пока нет. «Но Трамп также сегодня сказал, что он рассчитывает на продолжение диалога с Путиным по Корее. Мы надеемся, что так или иначе российско-американские контакты будут осуществляться. Это будет в интересах двух стран», — добавил Песков.

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С лета КНДР и США обменивались жесткими заявлениями. В Пхеньяне в частности заявляли, что готовы нанести США «неслыханный удар» в «неожиданный момент». В Вашингтоне в свою очередь предупредили Северную Корею о массированном ответном ударе.

По оценкам Службы исследований конгресса США, обнародованным в конце октября, уже в первые дни конфликта между КНДР и Южной Кореей могут погибнуть около 300 тысяч человек. И это в том случае, если ни одна из сторон не применит оружия массового уничтожения. Всего же военный конфликт может затронуть 25 миллионов человек по обе стороны линии прекращения огня, в том числе 100 тысяч граждан США.