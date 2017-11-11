«Не вышли из кризиса»: о чем Путин и Трамп говорили во Вьетнаме

Источник: AP 2017

Президенты в поисках места

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11 ноября президент России Владимир Путин пресс-конференцией завершил свое участие в саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, объединяющего 21 экономику региона) во вьетнамском Дананге. Путин и президент США Дональд Трамп, как и в июле этого года на саммите «двадцатки» в Гамбурге, были главными героями саммита. Журналисты пристально следили за тем, встретятся они или нет и в каком формате.

О том, что он готов к полноценным переговорам с Путиным президент США заявил 3 ноября. В интервью телеканалу Fox News американский лидер говорил о важности переговоров с российским президентом. После этого российские официальные лица начали говорить о том, что подготовка к встрече началась, идет подбор времени и места.

Накануне саммита АТЭС, 9 ноября, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков назвал дату переговоров — 10 ноября. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, однако, ее не подтвердил, сказав в тот же день, что согласования продолжаются.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в тот же день заявил, что встреча вообще может не состояться. Утром 10 ноября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что согласовать полноценную встречу из-за графиков так и не удалось.

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В тот же день Песков заявил, что обсуждение возможной встречи президентов продолжается. Тогда же источник РБК в российском дипломатическом ведомстве подтвердил, что между сторонами идут переговоры и что американская сторона «предложила даты» для возможной встречи.

Проволочки в подготовке встречи вызвали жесткую реакцию российской стороны. Когда в первый день саммита журналисты задали министру иностранных дел Сергею Лаврову вопрос о том, будет ли она, тот в ответ велел обращаться к американской стороне. «Что говорят его (Трампа — РБК) чинуши, я не знаю. Не могу за это отвечать, поэтому обращайтесь к американской стороне», — заявил глава российского дипломатического ведомства (цитата по сайту МИД).

Однако полноценная встреча президентов 10 ноября так и не состоялась. Они встретились только во время церемонии фотографирования и кратко пообщались. Американcкая сторона предложила провести переговоры на их территории, в их резиденции, и назвала единственно приемлемое для них время, что российская сторона посчитала неприемлемым, так как в Гамбурге встреча формально тоже прошла на американской территории, объяснил источник в российской делегации во Вьетнаме газете «Коммерсант».

«Будут наказаны»

Несогласование встречи было связано с «графиком работы господина Трампа, моим графиком и определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам справиться, к сожалению, не удалось», объяснил журналистам Путин. «Но они (команды — РБК) будут наказаны за это», — добавил он (цитаты по сайту Кремля).

По мнению российского президента, отсутствие встречи показывает, что отношения между странами «пока не вышли из состояния кризиса».

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов рассказывает, что, как правило, встречи высшего уровня согласовываются еще до вылета президентов. «Тут много моментов. Но все-таки встречи на уровне лидеров ведущих держав, как правило, согласовываются заранее. На сто процентов продумать график двусторонних встреч заранее не удается, но его основа составляется заранее», — говорит эксперт.

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Так в первый день саммита Путин провел переговоры с лидерами Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин. Встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ была запланирована более чем за два месяца. Японский премьер-министр впервые рассказал о ней после переговоров с Путиным на полях Восточного экономического форума 7 сентября. О встрече с председателям КНР Си Цзиньпином Путин договорился во время телефонного разговора 26 октября.

О том, чем в первый день саммита был занят Трамп — его пресс-служба не сообщала.

Не следует из-за срыва встречи реагировать эмоционально, говорит Бакланов. «Это не тот эпизод, где выявляются долговременные тенденции, — добавляет собеседник РБК. Кроме того, по его словам, то, что весь первый день саммита АТЭС о статусе встречи поступала противоречивая информация «укладывается в состояние наших текущих отношений». «Если бы у нас отношения работали как часы, то неожиданно сорвавшаяся встреча оставляла бы вопросы», — добавляет Бакланов.

Заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов считает, что если о встрече действительно договаривались заранее, то «отменять ее неожиданно никто не будет». По мнению Панова даже если бы встреча состоялась, «она бы ничего особого не дала».

Сирию и выборы перенесли «на ногах»

Несмотря на то, что полноценные переговоры между Путиным и Трампом так и не состоялись, лидерам все-таки удалось провести несколько коротких бесед.

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«На ногах», как их охарактеризовал Ушаков. В частности президентам удалось поговорить перед церемонией фотографирования в первый день саммита. ​Трамп в свою очередь рассказал, что на полях саммита АТЭС провел с Путиным «две-три» короткие​ беседы. По словам американского президента, у них с российским коллегой остались «теплые чувства друг к другу». Трамп при этом раскрыл ранее подробности разговора с российским лидером, о которых Путин не говорил.

В частности он рассказал, что вновь спросил Путина, вмешивалась ли Россия в выборы США. «Он сказал, что абсолютно точно не вмешивался в наши выборы. Он не делал того, что они говорят. Каждый раз, когда он видит меня, он говорит: «Я не делал этого», — заявил Трамп, — «И я правда верю, что он действительно так считает. Я думаю, что он очень оскорблен этим, что не так хорошо для нашей страны» (цитата по Axios).

При этом Трамп не ответил на прямой вопрос журналистов, верит ли он, что Россия не вмешивалась в выборы в США. Однако то, как американский президент рассказывал о короткой беседе с Путиным «свидетельствует, что он скорее склонен верить российскому лидеру, чем собственным спецслужбам, которые утверждают, что Путин приложил все усилия, чтобы повлиять на голосование», пишет газета The New York Times.

В ходе недолгого разговора на второй день саммита они одобрили совместное заявление по Сирии, которое было опубликовано на сайте Кремля.

В нем Путин и Трамп заявили о решимости вести войну с запрещенной в Росс​​ии террористической организацией «Исламское государство» вплоть до ее окончательного поражения. Вместе с тем Трамп и Путин отметили успешные усилия по предотвращению опасных инцидентов между военнослужащими обеих стран, что позволило «существенно увеличить потери ИГ на поле боя в последние месяцы».

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Россия и США, как следует из заявления, будут поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и России. В заявлении также указано, что оба лидера обратили внимание на слова президента Сирии Башара Асада о его приверженности Женевским соглашениям и переговорам по Сирии, которые подразумевают начало переговоров о переходном периоде.