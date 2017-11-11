Телефонный терроризм — это целенаправленная попытка дестабилизировать работу — Рустэм Хамитов

— В последнее время в стране, в том числе и в нашей республике, участились факты телефонного терроризма. Буквально на днях 24 таких звонка поступило в наши дежурные службы. 24 раза выезжали те, кому по закону нужно охранять покой и порядок наших граждан. Отвлекали такими звонками от текущей деятельности, — сказал Рустэм Хамитов. — Понятно, что это не хулиганство, а целенаправленные попытки определённых сил посеять в обществе страх и неуверенность, дестабилизировать работу государственных, культурных, торговых учреждений, транспорта и т. д. Силовые структуры справляются с этими ситуациями, не допускают паники у населения, да и сами граждане, надо сказать, проявляют высокую сознательность. Тем не менее необходимо выявлять лиц, причастных к такого рода преступлениям, повышать за них уголовную ответственность.