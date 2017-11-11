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23:15 (мск), источник: ИА Башинформ

Телефонный терроризм — это целенаправленная попытка дестабилизировать работу — Рустэм Хамитов

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов назвал телефонный терроризм целенаправленной попыткой дестабилизировать работу различных структур и отметил необходимость ужесточить наказание за такие преступления. Об этом он заявил на торжественном собрании, посвящённом Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

— В последнее время в стране, в том числе и в нашей республике, участились факты телефонного терроризма. Буквально на днях 24 таких звонка поступило в наши дежурные службы. 24 раза выезжали те, кому по закону нужно охранять покой и порядок наших граждан. Отвлекали такими звонками от текущей деятельности, — сказал Рустэм Хамитов. — Понятно, что это не хулиганство, а целенаправленные попытки определённых сил посеять в обществе страх и неуверенность, дестабилизировать работу государственных, культурных, торговых учреждений, транспорта и т. д. Силовые структуры справляются с этими ситуациями, не допускают паники у населения, да и сами граждане, надо сказать, проявляют высокую сознательность. Тем не менее необходимо выявлять лиц, причастных к такого рода преступлениям, повышать за них уголовную ответственность.

Руководитель республики подчеркнул, что противодействие терроризму и экстремизму является важным приоритетом в работе правоохранительных органов.

— Необходимо работать на упреждение подобных преступлений, пресекать пропаганду национализма, религиозного радикализма, противодействовать вовлечению в деструктивную деятельность молодых людей. Знаю, что вы активно и успешно работаете в этом направлении, — отметил Рустэм Хамитов. — Для нейтрализации подобных угроз важно усиливать взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями, средствами массовой информации, представителями традиционных конфессий.

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