Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США приготовили крупную провокацию для уничтожения РФ, Китая
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Путин пообещал наказания за несостоявшуюся встречу с Трампом
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в своей квартире
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Скончался Михаил Задорнов
07:24 (мск), источник: Podrobno.uz

Камилов: в Центральной Азии формируется новая политическая карта

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Достижение большего уровня взаимопонимания между странами Центральной Азии создает совершенно новую политическую карту, что способствует снижению конфликтности в регионе, считает министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Источник: Podrobno.uz

В Самарканде завершилась международная конференция «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

«У нас была беспрецедентная встреча, впервые столь большое внимание было приковано к нашему региону, и уровень участия был достаточно высокий… Я хочу сказать, что главным результатом встреч, дискуссий и споров было достижение большего уровня взаимопонимания между нашими странами. Все это создает совершенно новую политическую карту, все это способствуют заметному снижению конфликтности в нашем общем регионе», — сообщил журналистам Камилов по итогам представительного форума.

Как отметил глава МИД Узбекистана, на конференции были обозначены конкретные пути преодоления угроз, которые будут еще раз глубоко проанализированы. Он обратил внимание, что безопасность Центральной Азии «является неотделимой частью глобальной безопасности». «Отсюда и наша общая ответственность, не только государств региона, но и всего мирового сообщества», — подчеркнул Камилов.

«Действительно, есть серьезные вызовы и угрозы, но в то же время регион обладает огромным потенциалом для прогресса и устойчивого развития. В своем выступлении президент (Шавкат Мирзиёев) конкретно обозначил пути движения именно к этому прогрессу, отметив важность развития тесного торгово-экономического сотрудничества, более эффективного задействования транзитного потенциала, связей в вопросах безопасности», — сказал министр.

С рядом инициатив на конференции выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Так, например, предложено создать Ассоциацию глав регионов стран Центральной Азии, также высказана необходимость организации регулярных консультативных встреч глав государств.

Напомним, что в крупном форуме приняли участие министры иностранных дел государств региона и ряда других стран, руководители таких авторитетных организаций, как ООН, Европейский Союз, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕБРР, представители дипломатического корпуса, известные эксперты — всего более 500 участников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Камилов: в Центральной Азии формируется новая политическая карта
ЕС направит в страны Центральной Азии группу экспертов по борьбе с терроризмом
Маккейн: Трамп ставит нацбезопасность под угрозу, веря Путину
«ТВ Центр» подтвердил смерть Бориса Ноткина
Киев обвинил Россию в перекраске войск
Ирак назвал сумму ущерба от войны с ИГ
В Варшаве прошел масштабный марш националистов
Трамп допустил установление дружеских отношений с Ким Чен Ыном
В Непале погиб бейсджампер Валерий Розов
Спорт
Сборная России проиграла аргентинцам в обновленных «Лужниках» Согласно официальной информации, игра с аргентинцами стала самым посещаемым домашним матчем сборной России в истории
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь