Камилов: в Центральной Азии формируется новая политическая карта

Источник: Podrobno.uz

В Самарканде завершилась международная конференция «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

«У нас была беспрецедентная встреча, впервые столь большое внимание было приковано к нашему региону, и уровень участия был достаточно высокий… Я хочу сказать, что главным результатом встреч, дискуссий и споров было достижение большего уровня взаимопонимания между нашими странами. Все это создает совершенно новую политическую карту, все это способствуют заметному снижению конфликтности в нашем общем регионе», — сообщил журналистам Камилов по итогам представительного форума.

Как отметил глава МИД Узбекистана, на конференции были обозначены конкретные пути преодоления угроз, которые будут еще раз глубоко проанализированы. Он обратил внимание, что безопасность Центральной Азии «является неотделимой частью глобальной безопасности». «Отсюда и наша общая ответственность, не только государств региона, но и всего мирового сообщества», — подчеркнул Камилов.

«Действительно, есть серьезные вызовы и угрозы, но в то же время регион обладает огромным потенциалом для прогресса и устойчивого развития. В своем выступлении президент (Шавкат Мирзиёев) конкретно обозначил пути движения именно к этому прогрессу, отметив важность развития тесного торгово-экономического сотрудничества, более эффективного задействования транзитного потенциала, связей в вопросах безопасности», — сказал министр.

С рядом инициатив на конференции выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Так, например, предложено создать Ассоциацию глав регионов стран Центральной Азии, также высказана необходимость организации регулярных консультативных встреч глав государств.