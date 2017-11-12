Ирак назвал сумму ущерба от войны с ИГ

Гражданская война в Ираке началась в 2011 году, сразу после вывода из страны американских войск. В настоящее время основные противоборствующие силы — правительственная армия, «Исламское государство», военизированные формирования курдов.

Правительственные войска освободили в июле 2017 года город Мосул, в августе — Таль Афар и Аль-Каим в ноябре.