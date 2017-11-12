Ирак назвал сумму ущерба от войны с ИГ
Ирак потерял 100 миллиардов долларов за время войны с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом заявил
Ирак потерял 100 миллиардов долларов за время войны с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом заявил
Гражданская война в Ираке началась в 2011 году, сразу после вывода из страны американских войск. В настоящее время основные противоборствующие силы — правительственная армия, «Исламское государство», военизированные формирования курдов.
Правительственные войска освободили в июле 2017 года город Мосул, в августе — Таль Афар и
26 октября сообщалось, что курды смогли отбить атаку иракской армии под Мосулом. Ранее, 16 октября, иракский спецназ взял под контроль город Киркук с преимущественно курдским населением.