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01:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Ирак назвал сумму ущерба от войны с ИГ

Ирак потерял 100 миллиардов долларов за время войны с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом заявил премьер-министр страны Хейдар аль-Абади, сообщает телеканала Al Sumaria.

Источник: AP 2017

Гражданская война в Ираке началась в 2011 году, сразу после вывода из страны американских войск. В настоящее время основные противоборствующие силы — правительственная армия, «Исламское государство», военизированные формирования курдов.
Правительственные войска освободили в июле 2017 года город Мосул, в августе — Таль Афар и Аль-Каим в ноябре.

26 октября сообщалось, что курды смогли отбить атаку иракской армии под Мосулом. Ранее, 16 октября, иракский спецназ взял под контроль город Киркук с преимущественно курдским населением.

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