Киев обвинил Россию в перекраске войск

«Все попытки России “перекрасить” свои силы, которые она уже начала стягивать к границам Украины, под миротворческие будут напрасными», — сказал он.
Свои предположения Турчинов объяснил вероятным принятием закона о реинтеграции Донбасса, который «не позволит России реализовать свои замыслы». Других доказательств секретарь СНБО не привел.
5 сентября Россия направила в Совет Безопасности ООН проект резолюции о вводе международных миротворцев в Донбасс. 10 ноября стало известно, что США собираются предложить Москве план по размещению в зоне конфликта 20 тысяч миротворцев.
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