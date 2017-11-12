Киев обвинил Россию в перекраске войск

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«Все попытки России “перекрасить” свои силы, которые она уже начала стягивать к границам Украины, под миротворческие будут напрасными», — сказал он.

Свои предположения Турчинов объяснил вероятным принятием закона о реинтеграции Донбасса, который «не позволит России реализовать свои замыслы». Других доказательств секретарь СНБО не привел.