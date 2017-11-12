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00:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Киев обвинил Россию в перекраске войск

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной и пытается «перекрасить» их под миротворцев ООН. Об этом сообщает газета «Украинская правда».

Источник: Reuters

«Все попытки России “перекрасить” свои силы, которые она уже начала стягивать к границам Украины, под миротворческие будут напрасными», — сказал он.

Свои предположения Турчинов объяснил вероятным принятием закона о реинтеграции Донбасса, который «не позволит России реализовать свои замыслы». Других доказательств секретарь СНБО не привел.

5 сентября Россия направила в Совет Безопасности ООН проект резолюции о вводе международных миротворцев в Донбасс. 10 ноября стало известно, что США собираются предложить Москве план по размещению в зоне конфликта 20 тысяч миротворцев.

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