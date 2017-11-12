Десятки тысяч националистов вышли на марш в День независимости Польши

Источник: Reuters

Марш был одним из нескольких событий, посвященных возрождению Польши как нации в 1918 году после того, как она была стерта с политической карты мира на 123 года.

В государственных церемониях в честь Дня независимости участвовали президент Анджей Дуда, а также глава Европейского совета Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши.

Однако марш крайне правых националистов, в котором, по некоторым оценкам, приняли участие около 60 тысяч человек, в этом году затмил все государственные и другие патриотические мероприятия.

Некоторые участники выражали ксенофобские взгляды, один нес транспарант «Белая Европа братских народов». Участник марша, давший интервью государственному телевизионному каналу TVP, сказал, что он вышел на марш, чтобы добиться, как он выразился, «отстранения евреев от власти».

Некоторые прошли под знаменем с цитатой «Мы хотим Бога» — из старой польской песни, которую Дональд Трамп цитировал во время своего визита в страну в начале года.

Источник: Reuters

Участники шествия также говорили о противостоянии либералам и защите христианской веры. У многих участников марша в руках были национальные бело-красные флаги, у других — факелы и фейерверки, наполнявшие воздух красным дымом.

Марш стал одной из крупнейших подобных демонстраций в Европе, в нем также приняли участие лидеры крайне правых движений из других стран Европы, в том числе Томми Робинсон из Великобритании и Роберто Фиоре из Италии.

Несмотря на то, что правящая консервативная партия не участвовала в марше, государственная телекомпания TVP назвала это событие «великим шествием патриотов».

Также в городе состоялся менее масштабный протестный марш антифашистского движения. Организаторы отделили два шествия друг от друга, чтобы предотвратить насилие.

Источник: Reuters

День независимости празднуется в день восстановления Польшей суверенитета 99 лет назад — в конце Первой мировой войны. До этого она была разделена и управлялась с конца XVIII века Россией, Пруссией и Австро-Венгерской империей.

Президент Анджей Дуда принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата, где также выступил с речью. Глава Европейского совета Дональд Туск, присутствовавший по приглашению Дуды, также отдал дань памяти погибшим.