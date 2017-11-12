Десятки тысяч националистов вышли на марш в День независимости Польши
Десятки тысячи тысяч националистов вышли на марш, организованный крайне правыми движениями в Варшаве 11 ноября, в День независимости Польши.
Десятки тысячи тысяч националистов вышли на марш, организованный крайне правыми движениями в Варшаве 11 ноября, в День независимости Польши.
Марш был одним из нескольких событий, посвященных возрождению Польши как нации в 1918 году после того, как она была стерта с политической карты мира на 123 года.
В государственных церемониях в честь Дня независимости участвовали президент Анджей Дуда, а также глава Европейского совета Дональд Туск, бывший
Некоторые участники выражали ксенофобские взгляды, один нес транспарант «Белая Европа братских народов». Участник марша, давший интервью государственному телевизионному каналу TVP, сказал, что он вышел на марш, чтобы добиться, как он выразился, «отстранения евреев от власти».
Некоторые прошли под знаменем с цитатой «Мы хотим Бога» — из старой польской песни, которую Дональд Трамп цитировал во время своего визита в страну в начале года.
Участники шествия также говорили о противостоянии либералам и защите христианской веры. У многих участников марша в руках были национальные
Марш стал одной из крупнейших подобных демонстраций в Европе, в нем также приняли участие лидеры крайне правых движений из других стран Европы, в том числе Томми Робинсон из Великобритании и Роберто Фиоре из Италии.
Несмотря на то, что правящая консервативная партия не участвовала в марше, государственная телекомпания TVP назвала это событие «великим шествием патриотов».
Также в городе состоялся менее масштабный протестный марш антифашистского движения. Организаторы отделили два шествия друг от друга, чтобы предотвратить насилие.
День независимости празднуется в день восстановления Польшей суверенитета 99 лет назад — в конце Первой мировой войны. До этого она была разделена и управлялась с конца XVIII века Россией, Пруссией и
Президент Анджей Дуда принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата, где также выступил с речью. Глава Европейского совета Дональд Туск, присутствовавший по приглашению Дуды, также отдал дань памяти погибшим.