Госдеп: Россия и США не допустят раздела Сирии на части сферы влияния

«Как говорится в заявлении, и США, и Россия твердо привержены территориальной целостности Сирии, этот принцип президенты подтвердили в совместном заявлении. Например, зоны деэскалации и механизмы по избежанию конфликта рассчитаны на то, чтобы сократить насилие и создать условия для того, чтобы сирийцы могли вернуться в свои дома и чтобы укрепился политический процесс. Они не ставят целью разделение Сирии на части или сферы влияния», — сказал он.