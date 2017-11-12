Госдеп: Россия и США не допустят раздела Сирии на части сферы влияния

«Как говорится в заявлении, и США, и Россия твердо привержены территориальной целостности Сирии, этот принцип президенты подтвердили в совместном заявлении. Например, зоны деэскалации и механизмы по избежанию конфликта рассчитаны на то, чтобы сократить насилие и создать условия для того, чтобы сирийцы могли вернуться в свои дома и чтобы укрепился политический процесс. Они не ставят целью разделение Сирии на части или сферы влияния», — сказал он.
Главы двух держав в субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях сессии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Документ был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Согласно документу, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство"* вплоть до ее полного разгрома.
*Террористическая организация, запрещенная в России.