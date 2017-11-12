Сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за «веру в искренность» Путина
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Ранее Трамп после встречи с Путиным сообщил, что президент России вновь заверил его в том, что Москва не вмешивалась в американские выборы. По словам американского лидера, вся история с «российским вмешательством» — это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Трампу Демократическая партия.
«Сегодня президент Трамп заявил, что верит, что Владимир Путин искренен, когда отвергает российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, и повторил вновь, что надеется на сотрудничество с Россией в Сирии», — говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его сайте.
Маккейн обвинил Трампа в пренебрежении американскими интересами
«Владимир Путин не заботится об американских интересах. Думать иначе не просто наивно, это ставит нашу национальную безопасность под угрозу», — полагает политик.
Ранее Маккейн раскритиковал Пентагон за то, что он не занимается «российским вмешательством в выборы».
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а