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04:34 (мск), источник: ТАСС

Трамп допустил, что когда-нибудь подружится с Ким Чен Ыном

ТАСС, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп посетовал в воскресенье на оскорбления в его адрес со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына, но допустил установление в будущем дружеских отношений между ними.

Источник: AP 2017

«Зачем Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав “старым”, я же никогда не называю его “маленьким и толстым”. Что поделаешь, я так стараюсь быть его другом — быть может, когда-нибудь это и случится», — написал Трамп в Twitter.

В сентябре в телефонном разговоре с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином Трамп назвал Ким Чен Ына «человеком-ракетой». Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер впоследствии объяснил, что Трамп называет Ким Чен Ына «человеком-ракетой», потому что КНДР проводит ракетные испытания.

Позже в ответ на заявление Трампа на Генеральной Ассамблее ООН о возможности полного уничтожения КНДР Ким Чен Ын пообещал принять жесткие меры против США и назвал американского лидера «сумасшедшим американским стариком», которого нужно «укротить огнем».

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11 ноября© Ньюстюб
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