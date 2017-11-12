Трамп допустил, что когда-нибудь подружится с Ким Чен Ыном

«Зачем Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав “старым”, я же никогда не называю его “маленьким и толстым”. Что поделаешь, я так стараюсь быть его другом — быть может, когда-нибудь это и случится», — написал Трамп в Twitter.
В сентябре в телефонном разговоре с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином Трамп назвал Ким Чен Ына «человеком-ракетой». Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер впоследствии объяснил, что Трамп называет Ким Чен Ына «человеком-ракетой», потому что КНДР проводит ракетные испытания.
Позже в ответ на заявление Трампа на Генеральной Ассамблее ООН о возможности полного уничтожения КНДР Ким Чен Ын пообещал принять жесткие меры против США и назвал американского лидера «сумасшедшим американским стариком», которого нужно «укротить огнем».