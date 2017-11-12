Оппозиция в Венесуэле объявила о приостановке диалога с властями

«Круглый стол демократического единства» сообщает стране, что встреча, запланированная на 15 ноября в Доминиканской республике, приостанавливается, так как правительство не одобрило присутствия на ней министров иностранных дел латиноамериканских стран, — говорится в заявлении объединения.

О возобновлении переговоров 15 ноября в Доминиканской республике несколько дней назад сообщил министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, переговоры должны быть направлены на выработку совместного документа в части принципов сосуществования и обеспечения условий для мира в стране. Ранее о готовности к диалогу с властями при поддержке стран-посредниц заявил спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес.