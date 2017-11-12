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06:22 (мск), источник: ТАСС

Times: однопартийцы Мэй хотят отправить ее в отставку из-за разногласий по Brexit

ТАСС, 12 ноября. Сорок депутатов британской Палаты общин от Консервативной партии договорились подписать письмо о недоверии своему лидеру и премьер-министру страны Терезе Мэй. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times.

Источник: AP 2017

Издание отмечает, что 40 человек — это лишь 8% от общего числа депутатов во фракции консерваторов в нижней палате парламента. Однако достаточно еще восьми подписей для запуска перевыборов лидера тори и возможной замены Мэй на посту премьер-министра королевства. Недовольство парламентариев вызвано затягиванием Мэй переговоров о Brexit и отсутствием четкой позиции по принципиальным вопросам.

Как пишет The Sunday Times, не только законодатели, но и некоторые министры правительства присоединились к «заговорщикам»: они также не согласны с позицией премьер-министра в вопросе выхода Великобритании из ЕС. «Страшно сказать, но мы становимся все ближе к той точке, когда нам нужно будет на некоторое время уйти в оппозицию для перегруппировки», — цитирует газета неназванного члена кабинета министров Соединенного Королевства.

Издание также сообщает об опасениях представителей Европейской комиссии о том, что нестабильность в среде британских консерваторов может помешать Лондону взять на себя четкие финансовые обязательства. Это может затянуть весь процесс Brexit и вынудить действующее правительство уйти в отставку.

В Брюсселе считают себя «заложниками внутренней психологической драмы» Консервативной партии, утверждает The Sunday Times. «Это проблема тори, мы ничего не можем с этим поделать. Неужели мы должны выложить все свои карты на стол переговоров с Мэй, а позже узнать, что ее сменят уже через несколько недель или месяцев?» — сказал газете источник в Еврокомисии.

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