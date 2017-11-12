Times: однопартийцы Мэй хотят отправить ее в отставку из-за разногласий по Brexit

Источник: AP 2017

Издание отмечает, что 40 человек — это лишь 8% от общего числа депутатов во фракции консерваторов в нижней палате парламента. Однако достаточно еще восьми подписей для запуска перевыборов лидера тори и возможной замены Мэй на посту премьер-министра королевства. Недовольство парламентариев вызвано затягиванием Мэй переговоров о Brexit и отсутствием четкой позиции по принципиальным вопросам.

Как пишет The Sunday Times, не только законодатели, но и некоторые министры правительства присоединились к «заговорщикам»: они также не согласны с позицией премьер-министра в вопросе выхода Великобритании из ЕС. «Страшно сказать, но мы становимся все ближе к той точке, когда нам нужно будет на некоторое время уйти в оппозицию для перегруппировки», — цитирует газета неназванного члена кабинета министров Соединенного Королевства.

Издание также сообщает об опасениях представителей Европейской комиссии о том, что нестабильность в среде британских консерваторов может помешать Лондону взять на себя четкие финансовые обязательства. Это может затянуть весь процесс Brexit и вынудить действующее правительство уйти в отставку.