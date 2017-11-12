Times: однопартийцы Мэй хотят отправить ее в отставку из-за разногласий по Brexit
ТАСС, 12 ноября. Сорок депутатов британской Палаты общин от Консервативной партии договорились подписать письмо о недоверии своему лидеру и
ТАСС, 12 ноября. Сорок депутатов британской Палаты общин от Консервативной партии договорились подписать письмо о недоверии своему лидеру и
Издание отмечает, что 40 человек — это лишь 8% от общего числа депутатов во фракции консерваторов в нижней палате парламента. Однако достаточно еще восьми подписей для запуска перевыборов лидера тори и возможной замены Мэй на посту
Как пишет The Sunday Times, не только законодатели, но и некоторые министры правительства присоединились к «заговорщикам»: они также не согласны с позицией
Издание также сообщает об опасениях представителей Европейской комиссии о том, что нестабильность в среде британских консерваторов может помешать Лондону взять на себя четкие финансовые обязательства. Это может затянуть весь процесс Brexit и вынудить действующее правительство уйти в отставку.
В Брюсселе считают себя «заложниками внутренней психологической драмы» Консервативной партии, утверждает The Sunday Times. «Это проблема тори, мы ничего не можем с этим поделать. Неужели мы должны выложить все свои карты на стол переговоров с Мэй, а позже узнать, что ее сменят уже через несколько недель или месяцев?» — сказал газете источник в Еврокомисии.