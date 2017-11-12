Свыше 6,6 тысяч новобранцев призвали в ВВО с октября этого года

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Хабаровск, 12 ноября, AmurMedia.

Свыше 6,6 тысяч новобранцев призваны военными комиссариатами Восточного военного округа с начала осенней призывной кампании 2017 года, а более 1,1 тысячи призывников уже отправлены в учебные центры округа для прохождения службы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВВО.

Кроме того, более 200 призывников со средним профессиональным образованием решили воспользоваться изменениями в законодательстве и выбрали два года службы по контракту взамен одного года службы по призыву: 70 из них уже направлены в войска.

Свыше 300 граждан с высшим образованием изъявили желание подписать контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях округа взамен службы по призыву, более 120 человек уже реализовали свое право.

Свыше 120 призывников перед поступлением на службу получили военно-учетную специальность в образовательных организациях ДОСААФ России — в основном, это водители и механики-водители.

В конце текущей недели состоится отправка двух воинских эшелонов, которые перевезут около 1,5 тысяч призывников для войск Восточного военного округа, молодое пополнение проследует по маршрутам Екатеринбург-Уссурийск и Новосибирск-Хабаровск.