Сергей Левченко вручил губернатору префектуры Исикава знак «80-летие Иркутской области»
Глава Приангарья провел встречу с господином Масанори Танимото.
Глава Приангарья провел встречу с господином Масанори Танимото.
Встреча главы Приангарья Сергея Левченко с губернатором префектуры Исикава господином Масанори Танимото состоялась в рамках официального визита делегации из Иркутской области в Японию. Лидеры территорий обсудили перспективные направления сотрудничества. Кроме того, Сергей Левченко вручил Масанори Танимото знак общественного поощрения «80 лет Иркутской области». Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
«Обмен между нашими странами имеет давнюю историю, более 50-ти лет. Регионы тоже давно сотрудничают. Одно время отношения не были столь плодотворными — к нам уже около 10-ти лет не приезжали главы Иркутской области. Надеюсь, что после нашей встречи связи между Иркутской областью и префектурой Исикава станут крепче, отношения еще дружественнее, и иркутяне станут приезжать к нам чаще, — отметил господин Масанори Танимото. — Отдельные слова благодарности за ваш дар нашему зоопарку — мы будем заботиться о байкальских нерпах, они станут символом нашей дружбы».
Также глава Приангарья вручил господину Танимото Знак общественного поощрения «80 лет Иркутской области» — за вклад развития сотрудничества между регионом и префектурой.
«Визит делегации Приангарья приурочен к 20-летию подписания протокола о дружественных обменах между Иркутской областью и префектурой Исикава. Для нас это значимая дата, подтверждающая прочность взаимоотношений между нашими регионами. Благодаря подписанию документа в разные годы по программам обмена прошли стажировку государственные служащие префектуры Исикава и Иркутской области, чья деятельность в последующем служила развитию отношений между нашими регионами, — сказал Сергей Левченко. — В знак добрых намерений и настроя на долгосрочное сотрудничество мы в этом году провели большую совместную работу по передаче байкальских нерп в дар зоопарку префектуры Исикава. Надеемся, что это будет способствовать продвижению бренда озера Байкал в Японии, а жители и гости префектуры Исикава получат множество приятных моментов от общения с этими животными».
Глава Приангарья также отметил, что между регионом и префектурой Исикава проходят ежегодные обмены школьниками, что тоже способствует укреплению дружественных связей и развитию межкультурного диалога у юного поколения.