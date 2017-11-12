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07:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко вручил губернатору префектуры Исикава знак «80-летие Иркутской области»

Глава Приангарья провел встречу с господином Масанори Танимото.

Источник: IrkutskMedia.ru

Встреча главы Приангарья Сергея Левченко с губернатором префектуры Исикава господином Масанори Танимото состоялась в рамках официального визита делегации из Иркутской области в Японию. Лидеры территорий обсудили перспективные направления сотрудничества. Кроме того, Сергей Левченко вручил Масанори Танимото знак общественного поощрения «80 лет Иркутской области». Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального правительства.

«Обмен между нашими странами имеет давнюю историю, более 50-ти лет. Регионы тоже давно сотрудничают. Одно время отношения не были столь плодотворными — к нам уже около 10-ти лет не приезжали главы Иркутской области. Надеюсь, что после нашей встречи связи между Иркутской областью и префектурой Исикава станут крепче, отношения еще дружественнее, и иркутяне станут приезжать к нам чаще, — отметил господин Масанори Танимото. — Отдельные слова благодарности за ваш дар нашему зоопарку — мы будем заботиться о байкальских нерпах, они станут символом нашей дружбы».

Напомним, торжественная церемония передачи байкальских нерп зоопарку префектуры Исикава состоялась накануне. Сергей Левченко передал губернатору Исикавы памятную табличку.

Также глава Приангарья вручил господину Танимото Знак общественного поощрения «80 лет Иркутской области» — за вклад развития сотрудничества между регионом и префектурой.

«Визит делегации Приангарья приурочен к 20-летию подписания протокола о дружественных обменах между Иркутской областью и префектурой Исикава. Для нас это значимая дата, подтверждающая прочность взаимоотношений между нашими регионами. Благодаря подписанию документа в разные годы по программам обмена прошли стажировку государственные служащие префектуры Исикава и Иркутской области, чья деятельность в последующем служила развитию отношений между нашими регионами, — сказал Сергей Левченко. — В знак добрых намерений и настроя на долгосрочное сотрудничество мы в этом году провели большую совместную работу по передаче байкальских нерп в дар зоопарку префектуры Исикава. Надеемся, что это будет способствовать продвижению бренда озера Байкал в Японии, а жители и гости префектуры Исикава получат множество приятных моментов от общения с этими животными».

Глава Приангарья также отметил, что между регионом и префектурой Исикава проходят ежегодные обмены школьниками, что тоже способствует укреплению дружественных связей и развитию межкультурного диалога у юного поколения.

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