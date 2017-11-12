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07:24 (мск), источник: РИА Новости

Трамп: России и США нужно вместе работать над решением мировых проблем

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и России нужно вместе работать над решением мировых проблем.

Источник: РИА Новости

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что планирует разрешить кризисы в Северной Корее, Сирии, Украине, а также проблему терроризма, и России может помочь США в этом.

«Я верю, что мы должны работать, чтобы решить (проблему — ред.) Сирии, Северной Кореи, Украины, терроризма», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Также президент США высказался за установление хороших отношений США с Китаем, Вьетнамом и «многими другими странами». Трансляция пресс-конференции велась на сайте Белого дома.

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