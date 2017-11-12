Трамп: России и США нужно вместе работать над решением мировых проблем
ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и России нужно вместе работать над решением мировых проблем.
ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и России нужно вместе работать над решением мировых проблем.
Ранее Трамп написал в своем Twitter, что планирует разрешить кризисы в Северной Корее, Сирии, Украине, а также проблему терроризма, и России может помочь США в этом.
«Я верю, что мы должны работать, чтобы решить (проблему — ред.) Сирии, Северной Кореи, Украины, терроризма», — сказал Трамп на совместной
Также президент США высказался за установление хороших отношений США с Китаем, Вьетнамом и «многими другими странами». Трансляция