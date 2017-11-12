Трамп: России и США нужно вместе работать над решением мировых проблем

Источник: РИА Новости

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что планирует разрешить кризисы в Северной Корее, Сирии, Украине, а также проблему терроризма, и России может помочь США в этом.

«Я верю, что мы должны работать, чтобы решить (проблему — ред.) Сирии, Северной Кореи, Украины, терроризма», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.