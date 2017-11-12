Трамп доверяет мнению разведки в вопросе «вмешательства России» в выборы
ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет мнению разведки США по вопросу о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году.
ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет мнению разведки США по вопросу о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году.
Ранее Трамп после встречи с Путиным сообщил, что президент России вновь заверил его, что РФ не вмешивалась в американские выборы; по словам американского лидера, вся история с «российским вмешательством» — это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Трампу Демократическая партия.
«Он (президент РФ Владимир Путин — ред.) верит, что Россия не вмешивалась в выборы. Что касается того, верю я или нет, то я вместе с нашими (разведывательными — ред.) ведомствами», — сказал американский лидер на совместной
Таким образом Трамп ответил на вопрос, верит ли он Путину, который в ходе встречи с американским лидером накануне заявил, что Россия не вмешивалась в выборы.
Президент США напомнил, что мнение о «вмешательстве РФ» в выборы высказали ранее 17 разведывательных служб США, однако подчеркнул, что фактически к такому выводу пришли четыре из них. Трансляция
Заявление о вмешательстве РФ в выборы в США американские спецслужбы делали как до, так и после голосования, которое состоялось 8 ноября 2016 года. Россия категорически отрицает подобные обвинения.