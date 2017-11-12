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07:23 (мск), источник: РИА Новости

Трамп доверяет мнению разведки в вопросе «вмешательства России» в выборы

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет мнению разведки США по вопросу о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году.

Источник: РИА Новости

Ранее Трамп после встречи с Путиным сообщил, что президент России вновь заверил его, что РФ не вмешивалась в американские выборы; по словам американского лидера, вся история с «российским вмешательством» — это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Трампу Демократическая партия.

«Он (президент РФ Владимир Путин — ред.) верит, что Россия не вмешивалась в выборы. Что касается того, верю я или нет, то я вместе с нашими (разведывательными — ред.) ведомствами», — сказал американский лидер на совместной пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Таким образом Трамп ответил на вопрос, верит ли он Путину, который в ходе встречи с американским лидером накануне заявил, что Россия не вмешивалась в выборы.

Президент США напомнил, что мнение о «вмешательстве РФ» в выборы высказали ранее 17 разведывательных служб США, однако подчеркнул, что фактически к такому выводу пришли четыре из них. Трансляция пресс-конференции ведется на сайте Белого дома.

Заявление о вмешательстве РФ в выборы в США американские спецслужбы делали как до, так и после голосования, которое состоялось 8 ноября 2016 года. Россия категорически отрицает подобные обвинения.

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