Назарбаев подписал ряд законов

Источник: Zakon.kz

По данным акорды, президент подписал закон «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о выдаче».

Соглашение регламентирует вопросы экстрадиции лиц между двумя странами для их привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение за совершение преступления.

Выдача не осуществляется, если лицо запрашивается за преступления военного или политического характера; истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности; может принести ущерб суверенитету и нацбезопасности и общественному порядку или иным интересам либо противоречит Конституции.

Также был подписан закон «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о передаче осужденных лиц».

Документ направлен на установление двустороннего сотрудничества в области передачи осужденных лиц с целью содействия их реабилитации и социальной реинтеграции, а также создание возможностей для осужденных лиц отбывать наказание в своей стране. В соответствии с положениями Соглашения каждая Сторона обязуются незамедлительно информировать другую Сторону о вступивших в законную силу приговорах судов, предусматривающих наказание в виде лишения свободы, вынесенных на ее территории в отношении любого гражданина другой Стороны.

Последний документ, который был одобрен президентом — это закон «О ратификации Конвенции о выдаче».