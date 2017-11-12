Назарбаев подписал ряд законов
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал три закона о ратификации Конвенции о выдаче, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал три закона о ратификации Конвенции о выдаче, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
По данным акорды, президент подписал закон «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о выдаче».
Соглашение регламентирует вопросы экстрадиции лиц между двумя странами для их привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение за совершение преступления.
Выдача не осуществляется, если лицо запрашивается за преступления военного или политического характера; истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности; может принести ущерб суверенитету и нацбезопасности и общественному порядку или иным интересам либо противоречит Конституции.
Также был подписан закон «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о передаче осужденных лиц».
Документ направлен на установление двустороннего сотрудничества в области передачи осужденных лиц с целью содействия их реабилитации и социальной реинтеграции, а также создание возможностей для осужденных лиц отбывать наказание в своей стране. В соответствии с положениями Соглашения каждая Сторона обязуются незамедлительно информировать другую Сторону о вступивших в законную силу приговорах судов, предусматривающих наказание в виде лишения свободы, вынесенных на ее территории в отношении любого гражданина другой Стороны.
Последний документ, который был одобрен президентом — это закон «О ратификации Конвенции о выдаче».
В соответствии с положениями настоящей Конвенции каждое из подписавших настоящую Конвенцию государств берет на себя обязательство передавать любому из государств, имеющих право требования, обвиняемых или осужденных лиц, которые могут находиться на их территории.