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11:59 (мск), источник: VN.ru

Парк-музей «Россия — Моя история» торжественно открыли в Новосибирске

В торжественной церемонии открытия приняли участие врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, экс-губернатор Владимир Городецкий, епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель Патриаршего совета по культуре Тихон (Шевкунов) и другие официальные лица.

Сегодня, 12 ноября, в Новосибирске состоялось открытие мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история». В парке соорудили современные выставочные залы для 4 виртуальных экспозиций на плазменных экранах. Это «Рюриковичи», «Романовы», «XX век. 1914—1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе» и «XX век. 1945—2000 годы». Площадь здания составляет 6842 кв. м., а площадь экспозиции — 4014 кв. м. Общая стоимость работ 537 млн. рублей.

«Россия — Моя история» — правильнее называть мультимедийным парком, потому что это не типичный музей, где хранятся старинные предметы. Это гигантская интерактивная выставка, основанная преимущественно на проекционных эффектах, статичном и динамическом видеомэппинге. Здесь используются новые типы носителей, как, например, интерактивные столы, с помощью которых возможно слой за слоем погружаться вглубь веков. Все «экспонаты» можно трогать руками. Здесь даже можно узнать свое «революционное» имя, исходя из даты рождения.

«Открытие парка — только первый шаг на пути возможного создания здесь целого кластера, посвященного истории нашей страны, краеведению и патриотическому воспитанию подрастающего поколения», — сказал врио губернатора Андрей Травников.

Масштабы территории позволяют развивать здесь сразу несколько социально и культурно значимых направлений.

По словам Андрея Травникова, здесь достаточно места и для создания рекреационных зон, и для реализации коммерческих, развлекательных проектов, в том числе генпланом часть территории предусмотрена под спортивные проекты. Одним из ключевых вопросов, требующих решения — развитие транспортной инфраструктуры района. По предложению врио губернатора, эксперты обсудят возможные перспективы развития этой территории.

Исторический парк позволяет посмотреть на события объективно, всесторонне. Он знакомит с подробностями и деталями времен и событий. Вы даже можете посмотреть, каким был древнерусский курс валют, что пили и ели в ту или иную эпоху.

Один из потенциально популярных объектов — «живая» книга, в которой изображение проявляется как по волшебству — на пустых страницах. Этот проект не имеет аналогов в мире, можно сказать, мультимедийное чудо, дающее ощущение путешествия во времени.

Справка. Режим работы исторического парка: среда — пятница с 10.00 до 18.00; суббота, воскресенье с 11.00 до 19.00; понедельник, вторник — выходные дни. В мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» проводится специальная акция «Счастливый час». Каждую среду с 11.00 до 12.00 гости парка могут бесплатно посетить одну из четырёх мультимедийных экспозиций. Бесплатная экскурсия по экспозиции в рамках акции начинается в 11.00.

В настоящее время до парка можно доехать на общественном транспорте: по ул. Бориса Богаткова до остановки «Гаранина» или «Воинская», далее пешком по ул. Василия Старощука. В ближайшее время будет запущен общественный транспорт до парка (ост. «Парк-музей»).

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