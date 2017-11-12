Президент Молдовы прибыл в Москву: с кем встретился лидер республики
КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон завершил свой рабочий визит в Армению и отправился в Москву, где у него запланированы несколько встреч.
КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон завершил свой рабочий визит в Армению и отправился в Москву, где у него запланированы несколько встреч.
«На обратном пути из Еревана в Кишинев я решил сделать остановку в Москве, чтобы провести несколько встреч и принять участие в мероприятиях, которые я считаю важными для Молдовы», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, первую встречу он провел с сопредседателем движения «Деловая Россия», известным предпринимателем Андреем Назаровым.
«Обсудили ход практической реализации договоренностей по инвестициям российского
Он подчеркнул, что экономика Молдовы крайне нуждается в инвестициях как с Запада, так и с Востока.
«Важно, чтобы инвестициям в нашу экономику и деятельности зарубежного бизнеса в нашей стране не мешал политический фактор», — заключил президент Молдовы.