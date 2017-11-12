Президент Молдовы прибыл в Москву: с кем встретился лидер республики

Источник: Sputnik.md

«На обратном пути из Еревана в Кишинев я решил сделать остановку в Москве, чтобы провести несколько встреч и принять участие в мероприятиях, которые я считаю важными для Молдовы», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, первую встречу он провел с сопредседателем движения «Деловая Россия», известным предпринимателем Андреем Назаровым.

«Обсудили ход практической реализации договоренностей по инвестициям российского бизнес-сообщества в экономику Молдовы, которые были достигнуты в ходе визита делегации “Деловой России” в нашу страну летом этого года. Договорились провести большой молдавско-российский бизнес-форум в следующем году в Кишиневе в конце мая», — отметил Додон.

Он подчеркнул, что экономика Молдовы крайне нуждается в инвестициях как с Запада, так и с Востока.