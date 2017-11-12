Дубровский принял участие в открытии соревнований по конному спорту
В состязаниях приняли участие спортсмены из 6 регионов.
В состязаниях приняли участие спортсмены из 6 регионов.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в торжественном открытии соревнований на кубок главы региона по конному спорту памяти Петра Сумина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Глава региона напомнил, что конноспортивный комплекс «Рифей» открылся благодаря решению первого губернатора Челябинской области Петра Сумина. «Начиная с этого года, мы продолжили дальнейшее развитие комплекса, и в течение следующих трех лет площадка обретет инфраструктуру, которая позволит организовать качественный соревновательный процесс и тренировки для современного пятиборья. Мы рассматриваем эту площадку для организации парка семейного спорта и отдыха», — отметил Борис Дубровский.
Кубок губернатора Челябинской области по конному спорту памяти Петра Сумина — престижные состязания конников Урала. Несмотря на то, что соревнования являются региональными, участие в них принимают спортсмены трех федеральных округов: Сибирского, Приволжского и Уральского. Челябинскую область представляют спортсмены из областной столицы, Магнитогорска, Миасса, Озерска и Копейска. «Благодаря хорошему уровню проведения соревнований присутствуют шесть регионов. В этом году Кубок проходит по преодолению препятствий и по выездке. Также будут впервые участвовать инвалиды по программе “Тропа доверия”, и пройдут детские старты на пони для конников в возрасте до 10 лет», — уточнила директор конноспортивного комплекса «Рифей» Наталья Алистратова.
В соревнованиях по конкуру выступят 110 пар, по выездке — 140 пар,