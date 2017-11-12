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10:37 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский принял участие в открытии соревнований по конному спорту

В состязаниях приняли участие спортсмены из 6 регионов.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в торжественном открытии соревнований на кубок главы региона по конному спорту памяти Петра Сумина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Глава региона напомнил, что конноспортивный комплекс «Рифей» открылся благодаря решению первого губернатора Челябинской области Петра Сумина. «Начиная с этого года, мы продолжили дальнейшее развитие комплекса, и в течение следующих трех лет площадка обретет инфраструктуру, которая позволит организовать качественный соревновательный процесс и тренировки для современного пятиборья. Мы рассматриваем эту площадку для организации парка семейного спорта и отдыха», — отметил Борис Дубровский.

Кубок губернатора Челябинской области по конному спорту памяти Петра Сумина — престижные состязания конников Урала. Несмотря на то, что соревнования являются региональными, участие в них принимают спортсмены трех федеральных округов: Сибирского, Приволжского и Уральского. Челябинскую область представляют спортсмены из областной столицы, Магнитогорска, Миасса, Озерска и Копейска. «Благодаря хорошему уровню проведения соревнований присутствуют шесть регионов. В этом году Кубок проходит по преодолению препятствий и по выездке. Также будут впервые участвовать инвалиды по программе “Тропа доверия”, и пройдут детские старты на пони для конников в возрасте до 10 лет», — уточнила директор конноспортивного комплекса «Рифей» Наталья Алистратова.

В соревнованиях по конкуру выступят 110 пар, по выездке — 140 пар, спортсмены-инвалиды подготовили 20 участников. «Центр задумывался для занятий доступным детским спортом. Сегодня во дворце собрались любители конного спорта — это праздник молодости. Желаю всем удачи и побед!», — поприветствовала участников соревнований жена Петра Сумина Ольга Ильинична.

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