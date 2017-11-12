В Финляндии у русской матери отобрали дочь и передали в приемную семью
Как рассказал финский правозащитник, 12-летнего ребенка изъяли из семьи
Как рассказал финский правозащитник, 12-летнего ребенка изъяли из семьи
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — Финские власти изъяли из семьи гражданки России Елены Смоленчук, проживающей в Финляндии, 12-летнюю дочь
Как сообщил в воскресенье «Интерфаксу» финский правозащитник Йохан Бекман, Смоленчук на днях попросила помощи у российских властей и журналистов.
Она уже долго живет с мужем в городке Рякюля (Rakula) в восточной Финляндии. У них две дочери — 9 и 12 лет. Семейного конфликта нет. Младшую дочь пока не трогали, отметил правозащитник.
По его словам, девочку забрали из школы в конце сентября без ведома родителей.
Как сказал Бекман, также известно, что над старшей дочкой издевались в школе, потому что она русская, учительница угрожала «посадить ее в тюрьму».
Маме запретили разговаривать
Елена Смоленчук также сообщила Бекману, что ее знакомой русской женщине угрожали изъятием детей, если она не согласится работать бесплатно в доме престарелых.