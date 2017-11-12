В Финляндии у русской матери отобрали дочь и передали в приемную семью

Источник: AP 2017

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU — Финские власти изъяли из семьи гражданки России Елены Смоленчук, проживающей в Финляндии, 12-летнюю дочь из-за того, что мать якобы «шлепнула девочку футболкой», ребенка передали в приемную семью.

Как сообщил в воскресенье «Интерфаксу» финский правозащитник Йохан Бекман, Смоленчук на днях попросила помощи у российских властей и журналистов.

Она уже долго живет с мужем в городке Рякюля (Rakula) в восточной Финляндии. У них две дочери — 9 и 12 лет. Семейного конфликта нет. Младшую дочь пока не трогали, отметил правозащитник.

По его словам, девочку забрали из школы в конце сентября без ведома родителей.

Как сказал Бекман, также известно, что над старшей дочкой издевались в школе, потому что она русская, учительница угрожала «посадить ее в тюрьму».

Маме запретили разговаривать по-русски с русскими коллегами на работе, отметил правозащитник.