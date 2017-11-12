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12:15 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев: каждая страна ЦА формирует будущее региона

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил на международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» в Самарканде.

Источник: Sputnik

Приветствуя всех участников и гостей международной конференции по вопросам безопасности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии, он заявил, что Узбекистан является сторонником скорейшего разрешения имеющихся разногласий и укрепления взаимного доверия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Именно на основе принципов добрососедства и взаимовыгодного партнерства наши государства смогут более эффективно реализовать свой потенциал в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах, в вопросах безопасности и стабильности. Уверен, что от этого выиграют все — как государства Центральной Азии, так и другие страны», — сказал президент.

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