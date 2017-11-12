Мирзиёев: каждая страна ЦА формирует будущее региона

Приветствуя всех участников и гостей международной конференции по вопросам безопасности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии, он заявил, что Узбекистан является сторонником скорейшего разрешения имеющихся разногласий и укрепления взаимного доверия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Именно на основе принципов добрососедства и взаимовыгодного партнерства наши государства смогут более эффективно реализовать свой потенциал в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах, в вопросах безопасности и стабильности. Уверен, что от этого выиграют все — как государства Центральной Азии, так и другие страны», — сказал президент.