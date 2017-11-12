В Кремле рассказали об отношениях Манафорта с Дерипаской
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Обвинение американского министра торговли Уилбура Росса в связях с Россией абсурдно, в Москве на официальном уровне о
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Обвинение американского министра торговли Уилбура Росса в связях с Россией абсурдно, в Москве на официальном уровне о
«Как президент и рассказал российским журналистам, действительно никакого вмешательства не было (в выборы США — ред.). Абсурдны обвинения американского министра в связях с российскими компаниями. Это никоим образом не имеет никакого отношения ни к президенту России, ни к правительству, ни к администрации», — сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что «в России ничего не знали об этих контактах на официальном уровне». «Поэтому тоже здесь
Песков подчеркнул, что в Москве ничего не знают о бизнесе Росса. «Его шипинговая компания может и работать по всему миру, и здесь официальные власти России опять же не обладают
Как отметил
«Известно также, что у него (Манафорта — ред.) были отношения с нашим предпринимателем Олегом Дерипаской, но опять же эти отношения имели исключительно коммерческий характер, и они не могли
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в начале ноября материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. В частности, в материалах заявляется, что российская компания «Сибур» сотрудничает с транспортной компанией Уилбура Росса, министра торговли США.
Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс выступило в марте с утверждением, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы работал на миллиардера Дерипаску с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Дерипаска назвал ложью информацию, распространенную агентством.