В Кремле рассказали об отношениях Манафорта с Дерипаской

Источник: AP 2017

«Как президент и рассказал российским журналистам, действительно никакого вмешательства не было (в выборы США — ред.). Абсурдны обвинения американского министра в связях с российскими компаниями. Это никоим образом не имеет никакого отношения ни к президенту России, ни к правительству, ни к администрации», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что «в России ничего не знали об этих контактах на официальном уровне». «Поэтому тоже здесь какие-то обвинения или упреки в адрес официальной Москвы и в адрес президента Путина абсолютно не уместны», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в Москве ничего не знают о бизнесе Росса. «Его шипинговая компания может и работать по всему миру, и здесь официальные власти России опять же не обладают какими-то данными на этот счет», — подчеркнул Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, Путин всячески отмечал, что Манафорт на коммерческой основе сотрудничал с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, с украинской стороной, выполнял контракт по пиар-сопровождению деятельности украинцев. «И Россия не имела и не имеет к этому абсолютно никакого отношения», — сказал Песков.

«Известно также, что у него (Манафорта — ред.) были отношения с нашим предпринимателем Олегом Дерипаской, но опять же эти отношения имели исключительно коммерческий характер, и они не могли каким-то образом быть связаны с Кремлем или с официальной Москвой. Мы даже слышали, что у Манафорта и Дерипаски были споры, которые они решали в суде, но деталями никакими в Кремле мы не обладаем, и не обладает президент Путин», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в начале ноября материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. В частности, в материалах заявляется, что российская компания «Сибур» сотрудничает с транспортной компанией Уилбура Росса, министра торговли США.