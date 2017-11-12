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14:48 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле рассказали об отношениях Манафорта с Дерипаской

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Обвинение американского министра торговли Уилбура Росса в связях с Россией абсурдно, в Москве на официальном уровне о каких-либо его контактах не знали, а у бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта взаимодействие с российским бизнесменом Олегом Дерипаской было исключительно коммерческими, оно также не связано с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2017

«Как президент и рассказал российским журналистам, действительно никакого вмешательства не было (в выборы США — ред.). Абсурдны обвинения американского министра в связях с российскими компаниями. Это никоим образом не имеет никакого отношения ни к президенту России, ни к правительству, ни к администрации», — сказал Песков журналистам.

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Он подчеркнул, что «в России ничего не знали об этих контактах на официальном уровне». «Поэтому тоже здесь какие-то обвинения или упреки в адрес официальной Москвы и в адрес президента Путина абсолютно не уместны», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в Москве ничего не знают о бизнесе Росса. «Его шипинговая компания может и работать по всему миру, и здесь официальные власти России опять же не обладают какими-то данными на этот счет», — подчеркнул Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, Путин всячески отмечал, что Манафорт на коммерческой основе сотрудничал с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, с украинской стороной, выполнял контракт по пиар-сопровождению деятельности украинцев. «И Россия не имела и не имеет к этому абсолютно никакого отношения», — сказал Песков.

«Известно также, что у него (Манафорта — ред.) были отношения с нашим предпринимателем Олегом Дерипаской, но опять же эти отношения имели исключительно коммерческий характер, и они не могли каким-то образом быть связаны с Кремлем или с официальной Москвой. Мы даже слышали, что у Манафорта и Дерипаски были споры, которые они решали в суде, но деталями никакими в Кремле мы не обладаем, и не обладает президент Путин», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

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Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в начале ноября материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. В частности, в материалах заявляется, что российская компания «Сибур» сотрудничает с транспортной компанией Уилбура Росса, министра торговли США.

Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс выступило в марте с утверждением, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы работал на миллиардера Дерипаску с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Дерипаска назвал ложью информацию, распространенную агентством.

«Разбор»: Пол Манафорт. Утилизация ненужного человека: статья найдется
Во время загрузки произошла ошибка.
2 ноября© Ньюстюб
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