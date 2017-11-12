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17:39 (мск), источник: ТАСС

Песков: полноформатная встреча Путина и Трампа не состоялась из-за негибкости американцев

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что подготовка отдельных переговоров глав двух государств «велась по протокольным и другим каналам».

Источник: AP 2017
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МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Полноформатные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не состоялись на полях саммита АТЭС во Вьетнаме в том числе из-за отсутствия гибкости в подходах службы протокола главы американского государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно мы пытались согласовать отдельную полноформатную встречу, и эта работа велась по протокольным и другим каналам», — пояснил он в ответ на просьбу журналистов уточнить, почему Путин и Трамп провели лишь несколько контактов «на ногах», а не полноценные переговоры. Песков рассказал, что по дипломатической практике встречи на высшем уровне организуются поочередно на разных сторонах. «Стороны пытаются предлагать варианты с учетом перегруженных графиков лидеров», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь напомнил, что предыдущая встреча Путина и Трампа в июле в Гамбурге на саммите «двадцатки» состоялась в зале, арендованном американской стороной, то есть формально на территории США.

В этот раз американская сторона, несмотря на все старания нашей команды, к сожалению, не предложила никаких альтернативных вариантов: было предложено одно время, которое не подходило российской стороне, и одно место — помещение, арендованное американской стороной.

«Хотя в этот раз встреча должна была проходить на российской территории», — добавил он.

«Американцы не проявили гибкости и альтернативных предложений не представили», — посетовал Песков.

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