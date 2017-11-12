В Москве открыли памятник молдавскому господарю Дмитрию Кантемиру

Источник: Sputnik.md

«В Москве состоялось официальное открытие памятника Дмитрию Кантемиру. Авторы данного шедевра — замечательные российские мастера — скульптор Константин Константинов и архитектор Вячеслав Бухаев. Выразил благодарность правительству Москвы за возможность установки памятника в этом живописном месте (в Царицыно — ред.), и мастерам за их труд», — отметил Додон.

Как рассказал молдавский лидер, он посетил музей-заповедник «Царицыно», непосредственно связанный с жизнью молдавского господаря Дмитрия Кантемира. Здесь, добавил Додон, когда-то располагалась деревня Черная грязь, которую русский царь Петр Первый пожаловал нашему великому соотечественнику после Прутского похода.

Также президент Молдовы посетил храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник», который построен здесь по повелению Дмитрия Кантемира. Один из приделов храма освящен в честь святого Димитрия Солунского — небесного покровителя господаря. При храме действует православный миссионерский центр, занимающийся помощью заключенным и иной благотворительной деятельностью.

По словам Додона, государственный музей-заповедник «Царицыно» — жемчужина российских культурно-исторических комплексов, бесспорная ценность которого подтверждается непрерывным потоком туристов, стремящихся окунуться в загадочный и роскошный мир жизни царей.