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15:04 (мск), источник: Sputnik.md

В Москве открыли памятник молдавскому господарю Дмитрию Кантемиру

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. В Москве состоялось официальное открытие памятника молдавскому господарю, выдающемуся ученому и государственному деятелю Дмитрию Кантемиру. Об этом на своей официальной странице в соцсети Facebook сообщил президент республики Игорь Додон, находящийся с визитом в столице России.

Источник: Sputnik.md

«В Москве состоялось официальное открытие памятника Дмитрию Кантемиру. Авторы данного шедевра — замечательные российские мастера — скульптор Константин Константинов и архитектор Вячеслав Бухаев. Выразил благодарность правительству Москвы за возможность установки памятника в этом живописном месте (в Царицыно — ред.), и мастерам за их труд», — отметил Додон.

Как рассказал молдавский лидер, он посетил музей-заповедник «Царицыно», непосредственно связанный с жизнью молдавского господаря Дмитрия Кантемира. Здесь, добавил Додон, когда-то располагалась деревня Черная грязь, которую русский царь Петр Первый пожаловал нашему великому соотечественнику после Прутского похода.

Также президент Молдовы посетил храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник», который построен здесь по повелению Дмитрия Кантемира. Один из приделов храма освящен в честь святого Димитрия Солунского — небесного покровителя господаря. При храме действует православный миссионерский центр, занимающийся помощью заключенным и иной благотворительной деятельностью.

По словам Додона, государственный музей-заповедник «Царицыно» — жемчужина российских культурно-исторических комплексов, бесспорная ценность которого подтверждается непрерывным потоком туристов, стремящихся окунуться в загадочный и роскошный мир жизни царей.

«Дмитрий Кантемир — выдающаяся историческая фигура, объединяющая Молдову и Россию. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы наши народы рука об руку противостояли общим угрозам. Выражаю надежду на то, что дело его жизни не пропадет даром, и молдавско-российские отношения, скрепленные веками, будут и в дальнейшем крепнуть, и развиваться», — отметил Додон.

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