Лукашенко: белорусский теннис скоро громко заявит о себе

Источник: AP 2017

Глава государства провел встречу между финальными играми Кубка Федерации. Президент отметил большой накал борьбы и напряженность состязаний.

«Твердо вам обещаю как руководителям международного тенниса, европейского, российского, огромным любителям тенниса, что мы скоро, в крайнем случае, в женском теннисе, о себе громко заявим, — сказал Александр Лукашенко. — Надеюсь, еще и Азаренко свое слово скажет».

«По случаю сегодняшнего матча хочу сказать, что уже хорошо, что лучшие теннисистки Соединенных Штатов Америки сегодня гостят в Беларуси. Я своим девчонкам накануне так и сказал, что они сделали огромный шаг вперед и впервые в истории Беларуси то, что не мог никто никогда до них сделать: привезли сюда лучших теннисистов с самой теннисной страны», — обратил внимание Президент.

Он подчеркнул, что это событие даст хороший толчок развитию тенниса в Беларуси и станет хорошим стимулом для подрастающих теннисистов. «Да и наша команда еще совсем молодая, неопытная, поэтому это тоже опыт», — заметил глава государства.

В пример Александр Лукашенко привел выступление Арины Соболенко против Коко Вандевеге. По мнению Президента, нехватка опыта не позволила белоруске выиграть игру, хотя у нее были шансы. «Но у нее большое будущее, если она будет над собой работать», — уверен Президент.

На встрече с главой государства, помимо Дэвида Хаггерти, присутствовали председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин, президент Теннисной ассоциации США Катрина Адамс, президент Федерации тенниса Франции Бернард Гвадичелли, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, президент Европейской теннисной федерации, председатель попечительского совета Федерации тенниса России Владимир Дмитриев и президент Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта Франческо Риччи-Битти.

Александр Лукашенко поблагодарил спортивных функционеров за приезд в Беларусь на финал Кубка Федерации, отметив, что их визит стал хорошей возможностью обсудить актуальные спортивные темы и, в частности, развитие тенниса.