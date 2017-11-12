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17:30 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: белорусский теннис скоро громко заявит о себе

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннис скоро громко заявит о себе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал сегодня на встрече с президентом Международной федерации тенниса (ITF) Дэвидом Хаггерти, а также руководителями ряда национальных теннисных федераций и международных спортивных объединений, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2017

Глава государства провел встречу между финальными играми Кубка Федерации. Президент отметил большой накал борьбы и напряженность состязаний.

«Твердо вам обещаю как руководителям международного тенниса, европейского, российского, огромным любителям тенниса, что мы скоро, в крайнем случае, в женском теннисе, о себе громко заявим, — сказал Александр Лукашенко. — Надеюсь, еще и Азаренко свое слово скажет».

«По случаю сегодняшнего матча хочу сказать, что уже хорошо, что лучшие теннисистки Соединенных Штатов Америки сегодня гостят в Беларуси. Я своим девчонкам накануне так и сказал, что они сделали огромный шаг вперед и впервые в истории Беларуси то, что не мог никто никогда до них сделать: привезли сюда лучших теннисистов с самой теннисной страны», — обратил внимание Президент.

Он подчеркнул, что это событие даст хороший толчок развитию тенниса в Беларуси и станет хорошим стимулом для подрастающих теннисистов. «Да и наша команда еще совсем молодая, неопытная, поэтому это тоже опыт», — заметил глава государства.

В пример Александр Лукашенко привел выступление Арины Соболенко против Коко Вандевеге. По мнению Президента, нехватка опыта не позволила белоруске выиграть игру, хотя у нее были шансы. «Но у нее большое будущее, если она будет над собой работать», — уверен Президент.

На встрече с главой государства, помимо Дэвида Хаггерти, присутствовали председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин, президент Теннисной ассоциации США Катрина Адамс, президент Федерации тенниса Франции Бернард Гвадичелли, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, президент Европейской теннисной федерации, председатель попечительского совета Федерации тенниса России Владимир Дмитриев и президент Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта Франческо Риччи-Битти.

Александр Лукашенко поблагодарил спортивных функционеров за приезд в Беларусь на финал Кубка Федерации, отметив, что их визит стал хорошей возможностью обсудить актуальные спортивные темы и, в частности, развитие тенниса.

По окончании встречи главе государства в подарок преподнесли копию главного трофея крупнейшего международного командного соревнования в женском теннисе — Кубок Федерации.

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