Пушков считает, что администрация США сорвала встречу Путина и Трампа

Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что американская сторона пыталась согласовать отдельную двустороннюю встречу американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным во Вьетнаме во время саммита АТЭС, но предложила время и место, которые устраивали только их.

«В дипломатии жесткие условия проведения встречи означают готовность к ее срыву. Администрация США сорвала переговоры, ибо не хотела, чтобы они состоялись», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

О готовности провести отдельные переговоры с Путиным Трамп заявлял задолго до начала саммита АТЭС, однако потом от американской стороны стала поступать противоречивая информация. По прибытии Трампа во Вьетнам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что формальной встречи двух лидеров не будет. В Москве на это ответили, что продолжают «терпеливо работать» над ее организацией. Песков выражал уверенность, что, находясь в одном городе и на одном саммите, Путин и Трамп так или иначе пересекутся. Хотя отдельной встречи лидеров так и не произошло, контакты двух президентов в ходе саммита АТЭС были множественными, рассказал позднее пресс-секретарь президента РФ.

Источник РИА Новости в субботу сообщал, что проблемой, из-за которой не состоялась «двусторонка», стала невозможность сторонами согласовать «территорию» проведения встречи. Несмотря на то, что двусторонние встречи в рамках крупноформатных мероприятий проводятся в зданиях страны-хозяйки, сами комнаты имеют «территориальную» принадлежность — в зависимости от того, за какой делегацией они закреплены. Согласно протоколу, встречи последовательно чередуются: если в прошлый раз встречались в помещении, хозяйкой которой была одна страна, то в следующей раз эта делегация «пойдет в гости».