Дмитрий Азаров вернулся к онлайн-общению с самарцами в Twitter
Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что восстановил свой аккаунт в Twitter.
Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что восстановил свой аккаунт в Twitter.
«По дороге на торжественную церемонию награждения победителей конкурса “Студент года 2017” восстановил аккаунт. Всем хорошего дня!», — написал глава области.
— Теперь у самарцев есть возможность напрямую обращаться к врио губернатора Дмитрием Азаровым. Это не имитация
«Всем спасибо за радушный приём в сети! Завтра начнём настраивать работу с вашими обращениями чиновников Правительства области. Не сразу всё получится, но этот путь мы с вами уже проходили 7 лет назад в городе. И областным чиновникам понравится быть ближе к людям!», — ответил жителям региона Дмитрий Азаров.