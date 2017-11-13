Дмитрий Азаров вернулся к онлайн-общению с самарцами в Twitter

— Теперь у самарцев есть возможность напрямую обращаться к врио губернатора Дмитрием Азаровым. Это не имитация а-ля «слышать и слушать людей», а реальная открытость власти перед обществом, — пишет в своём Twitter советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Всем спасибо за радушный приём в сети! Завтра начнём настраивать работу с вашими обращениями чиновников Правительства области. Не сразу всё получится, но этот путь мы с вами уже проходили 7 лет назад в городе. И областным чиновникам понравится быть ближе к людям!», — ответил жителям региона Дмитрий Азаров.