Аль-Букемаль перешел под контроль сирийской армии
ДАМАСК, 12 ноя — РИА Новости. Представитель российской группировки сил в Сирии опроверг утверждения, что войска САР якобы оставили город
ДАМАСК, 12 ноя — РИА Новости. Представитель российской группировки сил в Сирии опроверг утверждения, что войска САР якобы оставили город
«Все сообщения ИГИЛ* и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города
«В настоящее время завершается прочесывание его окраин и пригородов. Подавляются очаги сопротивления остаточных групп террористов и одиноких боевиков, чтобы в ближайшее время приступить к началу разминирования кварталов», — добавил представитель российской группировки в Сирии.
*запрещенная в России террористическая организация