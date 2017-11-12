Аль-Букемаль перешел под контроль сирийской армии

«Все сообщения ИГИЛ* и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Аль-Букемаль — голословная пропаганда. Город с пятницы перешёл под контроль сирийских войск и отрядов ополчения», — сказал он.

«В настоящее время завершается прочесывание его окраин и пригородов. Подавляются очаги сопротивления остаточных групп террористов и одиноких боевиков, чтобы в ближайшее время приступить к началу разминирования кварталов», — добавил представитель российской группировки в Сирии.