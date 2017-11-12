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23:20 (мск), источник: РИА Новости

Аль-Букемаль перешел под контроль сирийской армии

ДАМАСК, 12 ноя — РИА Новости. Представитель российской группировки сил в Сирии опроверг утверждения, что войска САР якобы оставили город Аль-Букемаль.

Источник: AP 2017

«Все сообщения ИГИЛ* и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Аль-Букемаль — голословная пропаганда. Город с пятницы перешёл под контроль сирийских войск и отрядов ополчения», — сказал он.

«В настоящее время завершается прочесывание его окраин и пригородов. Подавляются очаги сопротивления остаточных групп террористов и одиноких боевиков, чтобы в ближайшее время приступить к началу разминирования кварталов», — добавил представитель российской группировки в Сирии.

*запрещенная в России террористическая организация

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