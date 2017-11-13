Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко

«Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой (улица, на которой расположено здание администрации президента Украины — прим. “Ленты.ру”), потому что нас все больше и больше! Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждет коррупцию Порошенко. Сегодня мы все убедились, что этот процесс уже не остановить! Если они не услышат нас до 3 декабря — Новый год будем праздновать без них», — написал он.