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01:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко

Лидер «Руха новых сил» («Движение новых сил») Михаил Саакашвили в своем Facebook пригрозил каждое воскресенье проводить у здания администрации президента Украины марши недовольных.

Источник: AP 2017

«Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой (улица, на которой расположено здание администрации президента Украины — прим. “Ленты.ру”), потому что нас все больше и больше! Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждет коррупцию Порошенко. Сегодня мы все убедились, что этот процесс уже не остановить! Если они не услышат нас до 3 декабря — Новый год будем праздновать без них», — написал он.

В воскресенье в Киеве около 400 сторонников Саакашвили промаршировали от Михайловской площади до палаточного городка возле Верховной Рады Украины.

17 октября украинская оппозиция начала бессрочную акцию протеста у Рады. Митингующие установили палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов, помимо членов «Движения новых сил» Михаила Саакашвили, вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.

«Факты»: Революция от Саакашвили в центре Киева набирает обороты
Во время загрузки произошла ошибка.
7 ноября© Ньюстюб
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