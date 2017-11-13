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07:11 (мск), источник: Ежедневник.by

«Альтернативные» энергетики намерены обратиться к Лукашенко

Ассоциация «Возобновляемая энергетика» планирует принять обращение к Александру Лукашенко.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщил «Ежедневнику» исполняющий директор ассоциации Владимир Нистюк, в обращении планируется сообщить о проблемах и действиях чиновников, регулирующих ситуацию в сфере применения возобновляемых источников энергии в Беларуси. В частности, как рассказал Владимир Нистюк, недавно глава концерна «Белэнерго» подписал приказ, который запрещает местным энергетическим структурам «выдавать технические условия на подключение агрегатов для собственного пользования вне квот».

«Мы написали письмо генеральному прокурору. Генпрокурор переслал наше письмо в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Министерство за подписью заместителя министра прислало нам и в “Белэнерго” копию письма, где говорилось, что до 4 октября “Белэнерго” обязано отменить противозаконный приказ и прекратить запрещать выдачу техусловий», — сообщил руководитель ассоциации. Но, по его словам, на 4 октября, а также в последующие дни, технические условия по-прежнему не выдавали. «Как нам в таких условиях поступать?» — задался вопросом Владимир Нистюк.

Он сообщил, что эти и другие вопросы планируется поднять на общем собрании ассоциации «Возобновляемая энергетика», проведение которого намечено на 21 декабря. На нем также предполагается принять обращение к президенту. По словам Владимира Нистюка, в ассоциации надеются, что глава государства «увидит конструктивные предложения и оценки для выхода из складывающейся ситуации».

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