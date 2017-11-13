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03:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Тарасенко взялся за приморскую рыбу

Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству России Петром Савчуком, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития рыбной отрасли в регионе, сообщает Deita.ru со ссылкой на краевую администрацию.

Источник: Reuters

Главный вопрос, поднятый во время диалога, касался реализации в Приморье проекта по созданию рыбопромышленного комплекса. Как отметил замглавы Росрыболовства, Приморский край — богатая рыбными ресурсами и аквакультурой территория, и одна из задач, стоящих сегодня перед ведомством, — организовать в регионе крупную аукционную площадку.

«Такой аукционный дом позволит нам привлечь в край огромное количество иностранных партнеров, а также эффективно и с максимальной отдачей использовать богатые рыбные ресурсы региона», — уверен Петр Савчук.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморский край готов выступить оператором аукционного дома.

«В этом случае доля региона как оператора аукционной площадки должна составлять 30%», — отметил глава Приморья.

Петр Савчук проинформировал руководителя края о том, что в рамках третьего Восточного экономического форума в тестовом режиме работала биржевая площадка, где свою продукцию представили семь крупных российских рыбодобывающих компаний. В итоге было заключено сделок на сумму более 51 миллиарда рублей.

Интерес к созданию в Приморье аукционного дома уже высказали иностранные инвесторы. Так, 100 миллионов рублей готова вложить компания «DNG global Co. Ltd» из Республики Корея и миллиард — Банк развития Китая.

«Участок подберем. Это очень важное и нужное направление для развития края», — заявил глава Приморья.

Также в рамках встречи Андрей Тарасенко и Петр Савчук обсудили перспективы развития прибрежного промысла в регионе и обменялись мнениями по вопросам, связанным со строительством рыбопромысловых судов в регионе, созданием в крае зверофабрик и формированием участков для аквакультуры на особо охраняемых природных территориях.

Отметим, развитие аукционной и биржевой торговли биоресурсами — поручение президента РФ Владимира Путина. Такая форма сбыта продукции позволит снизить ущерб от нелегального нерегулируемого промысла, повысит эффективность использования рыбного сырья, будет способствовать развитию береговой переработки.

Михаил Грач.

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