Бывший шеф ЦРУ рассказал о запуганном Путиным Трампе
Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире телеканала CNN рассказал, что президент России Владимир Путин мог запугать своего американского коллегу Дональда Трампа.
Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире телеканала CNN рассказал, что президент России Владимир Путин мог запугать своего американского коллегу Дональда Трампа.
В студии шла дискуссия о беседе Трампа и Путина во Вьетнаме. Бреннан допустил, что Путин мог воспользоваться слабостью американского лидера к лести, а также заявил об опасениях Трампа относительно возможного наличия у российского президента компромата на него. «Я думаю, что Трамп был по
«Думаю, китайцы и русские полагают, что они могут использовать Трампа в своих целях», — добавил бывший глава ЦРУ.
Путин и Трамп 11 ноября поговорили во время саммита АТЭС. После дискуссии Трамп сообщил, что спросил Путина о вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году. По словам Трампа, Путин в очередной раз опроверг