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09:14 (мск), источник: Интерфакс

В понедельник Путин и Эрдоган встретятся в Сочи

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Сочи вновь встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, основное время их беседы будет уделено урегулированию ситуации в Сирии.

Как сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Эрдоган прилетит в Сочи ближе к вечеру.

Он отметил, что в контексте этой встречи «особо интересна дискуссия по вопросам сирийского урегулирования». «Этому будет посвящено, наверное, основное время в ходе переговоров, которые запланированы на вечер понедельника в Сочи», — сказал Ушаков.

Отвечая на вопрос «Интерфакса», представитель Кремля не исключил, что президенты РФ и Турции в том числе обсудят подготовку к проведению Конгресса национального диалога в Сирии.

«Сирия находится постоянно в зоне внимания президентов России и Турции, они постоянно обмениваются мнениями на этот счет. Я думаю, что 13 числа (ноября) вся сирийская проблематика, включая подготовку к Конгрессу народов Сирии или Конгрессу национального диалога, как сейчас называется, — эта тема будет обсуждаться. Но сейчас, насколько известно, 18 числа эта встреча уже не состоится, а конкретные даты будут определены чуть позднее», — сказал Ю. Ушаков журналистам на брифинге в Москве.

Так он прокомментировал информацию о переносе конгресса, проведение которого планировалось 18 ноября в Сочи, и ответил на вопрос, учтена ли позиция Анкары об участии в нем определенных курдских представителей.

Кроме того, по словам помощника президента, лидеры двух стран пройдутся по всему спектру двустороннего сотрудничества, которое сейчас набирает обороты. «Оно уже оно достигло докризисного уровня, в том числе сняты практически все ограничения на торгово-экономические отношения, они успешно развиваются», — сказал Ушаков.

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