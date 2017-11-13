В понедельник Путин и Эрдоган встретятся в Сочи

Как сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Эрдоган прилетит в Сочи ближе к вечеру.

Он отметил, что в контексте этой встречи «особо интересна дискуссия по вопросам сирийского урегулирования». «Этому будет посвящено, наверное, основное время в ходе переговоров, которые запланированы на вечер понедельника в Сочи», — сказал Ушаков.

Отвечая на вопрос «Интерфакса», представитель Кремля не исключил, что президенты РФ и Турции в том числе обсудят подготовку к проведению Конгресса национального диалога в Сирии.

«Сирия находится постоянно в зоне внимания президентов России и Турции, они постоянно обмениваются мнениями на этот счет. Я думаю, что 13 числа (ноября) вся сирийская проблематика, включая подготовку к Конгрессу народов Сирии или Конгрессу национального диалога, как сейчас называется, — эта тема будет обсуждаться. Но сейчас, насколько известно, 18 числа эта встреча уже не состоится, а конкретные даты будут определены чуть позднее», — сказал Ю. Ушаков журналистам на брифинге в Москве.

Так он прокомментировал информацию о переносе конгресса, проведение которого планировалось 18 ноября в Сочи, и ответил на вопрос, учтена ли позиция Анкары об участии в нем определенных курдских представителей.