Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
МАНИЛА, 13 ноября. /ТАСС/. В Маниле (Филиппины) в понедельник официально открылся 31-й саммит Ассоциации государств
МАНИЛА, 13 ноября. /ТАСС/. В Маниле (Филиппины) в понедельник официально открылся 31-й саммит Ассоциации государств
Открыл саммит президент Филиппин Родриго Дутерте, который начал свое выступление с того, что напомнил собравшимся «об освобождении филиппинскими войсками менее месяца назад города Марави (центр провинции Южный Ланао — прим. ТАСС) от террористов». Дутерте поблагодарил членов международного сообщества, оказавших республике помощь в борьбе с террористической угрозой.
«Я извиняюсь, что задал такой тон в самом начале своего выступления, — сказал филиппинский лидер. — Я просто хотел подчеркнуть, что наши встречи в ближайшие два дня и содержательные дискуссии коснутся важных международных проблем, включая терроризм и экстремизм, ставшие угрозой для мира и стабильности в нашем регионе».
Кроме глав государств, непосредственно входящих в АСЕАН, на открытии форума также присутствовали другие мировые лидеры, чьи страны являются партнерами по диалогу «азиатской десятки». В частности, здесь собрались президент США Дональд Трамп, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян,
Саммиты АСЕАН проходят дважды в году, весной и осенью. Заключительный, осенний саммит традиционно является не только внутренним форумом для стран
В повестке саммита АСЕАН значатся вопросы, связанные с противодействием экстремизму, экономической интеграцией, строительства региональной инфраструктуры. Одним из ключевых документов, который будет принят в ходе конференции, как ожидается, станет соглашение по защите прав трудовых мигрантов. Этот документ направлен на усиление социальной защиты, доступа к правосудию и здравоохранению мигрантов из стран