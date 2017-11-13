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05:54 (мск), источник: ТАСС

Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН

МАНИЛА, 13 ноября. /ТАСС/. В Маниле (Филиппины) в понедельник официально открылся 31-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), принимающей в эти дни лидеров из 19 государств, передает коррепондент ТАСС.

Источник: AFP 2017

Открыл саммит президент Филиппин Родриго Дутерте, который начал свое выступление с того, что напомнил собравшимся «об освобождении филиппинскими войсками менее месяца назад города Марави (центр провинции Южный Ланао — прим. ТАСС) от террористов». Дутерте поблагодарил членов международного сообщества, оказавших республике помощь в борьбе с террористической угрозой.

«Я извиняюсь, что задал такой тон в самом начале своего выступления, — сказал филиппинский лидер. — Я просто хотел подчеркнуть, что наши встречи в ближайшие два дня и содержательные дискуссии коснутся важных международных проблем, включая терроризм и экстремизм, ставшие угрозой для мира и стабильности в нашем регионе».

Видео
Гости саммита АСЕАН в Маниле облачились в национальные рубашки

Кроме глав государств, непосредственно входящих в АСЕАН, на открытии форума также присутствовали другие мировые лидеры, чьи страны являются партнерами по диалогу «азиатской десятки». В частности, здесь собрались президент США Дональд Трамп, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министры Японии Синдзо Абэ и Канады Джастин Трюдо, глава правительства Индии Нарендра Моди, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также главы правительств Новой Зеландии и Австралии Джасинда Ардерн и Малколм Тернбулл. Россию на манильских встречах представляет премьер-министр Дмитрий Медведев.

Саммиты АСЕАН проходят дважды в году, весной и осенью. Заключительный, осенний саммит традиционно является не только внутренним форумом для стран Юго-Восточной Азии, но и местом для более широких международных дискуссий. В рамках этого мероприятия проходят Восточноазиатский саммит, а также деловой саммит АСЕАН, объединяющий в этом году более 800 делегатов из мира бизнеса и политики. Основные мероприятия саммита АСЕАН и связанные с ним события проходят в Маниле с 10 ноября и продлятся до 14 ноября включительно.

В повестке саммита АСЕАН значатся вопросы, связанные с противодействием экстремизму, экономической интеграцией, строительства региональной инфраструктуры. Одним из ключевых документов, который будет принят в ходе конференции, как ожидается, станет соглашение по защите прав трудовых мигрантов. Этот документ направлен на усиление социальной защиты, доступа к правосудию и здравоохранению мигрантов из стран Юго-Восточной Азии. АСЕАН объединяет такие страны как Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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