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06:04 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мне нужно было кое-что уладить — Гроо о возвращении в мэрию Хабаровска

Начальник управления дорог раскрыл причины своего ухода и возвращения.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 ноября, AmurMedia.

Около месяца понадобилось чиновнику, чтобы разобраться в жизненных обстоятельствах и вернуться на муниципальную службу. Начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо раскрыл причины своего увольнения корр. ИА AmurMedia.

— А какое это сейчас имеет значение? Определенные жизненные обстоятельства, которые бывают у всех людей. У меня же тоже могут быть эти жизненные обстоятельства, которые меня вынудили уволиться. Но они оказались не настолько трагичны. Я за месяц во всем разобрался, понял, что там не все так страшно и решил остаться в городе.

При этом Олег Гроо пояснил, что причин для увольнения, кроме как частного характера, не было.

— Это никак не связано ни с моей работой, ни с управлением. Я читал различные глупости, которые пишут в СМИ, что какой-то там «народный фронт» как-то повлиял на мое увольнение… Они вообще никакого отношения к этому не имеют, это моя личная жизнь. Кроме этого, могу отметить, что никаких внеплановых проверок в управлении не проводилось, все в пределах плана.

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