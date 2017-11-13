Мне нужно было кое-что уладить — Гроо о возвращении в мэрию Хабаровска

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 ноября, AmurMedia.

Около месяца понадобилось чиновнику, чтобы разобраться в жизненных обстоятельствах и вернуться на муниципальную службу. Начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо раскрыл причины своего увольнения корр. ИА AmurMedia.

— А какое это сейчас имеет значение? Определенные жизненные обстоятельства, которые бывают у всех людей. У меня же тоже могут быть эти жизненные обстоятельства, которые меня вынудили уволиться. Но они оказались не настолько трагичны. Я за месяц во всем разобрался, понял, что там не все так страшно и решил остаться в городе.

При этом Олег Гроо пояснил, что причин для увольнения, кроме как частного характера, не было.